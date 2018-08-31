〈房產〉信義房屋8月門市交易北溫南冷 台中交易衰退幅度最大

上市房仲業信義房屋 (9940-TW) 統計全台都會區門市交易表現，8 月交易呈現平淡走勢，主要仍受氣候與民俗月影響，全台門市交易量年減 6.7%、月減 3.8%，若以區域來看，交易呈現北溫南冷局面，台中門市交易月減 33%、年減 23% 最慘淡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台主要門市今年多數時間交易量多優於去年同期，今年房市買氣與交易狀況都比去年好，但 8 月出現月減且年減的狀況，顯見氣候等外在因素，對買氣仍造成影響，使 8 月房市交易速度放緩，不過預料在天氣穩定後，遞延買盤有機會在第 4 季回流。

依信義房屋統計，8 月雙北市表現狀況穩定，台北市交易量月增 7% 且年增 2%，不過台北市的市中心區域交易速度放緩，反而平價區如大同區與萬華區的交易增溫，拉低平均成交單價，新北市交易量則年增 1%，但月減 8%。

中南部受大雨與民俗月的影響，台中市交易量呈現月減且年減，幅度超過 2 成，台南市交易量月減近 2 成，但和去年同期相當，高雄市則是年減 3% 且月減 5%，交易狀況也受連日大雨影響。

曾敬德表示，今年整體而言買氣比去年好，也持續回流，雖然年底有選舉不確定因素，但地方首長選舉通常不會有太過激烈的房市政策，預料第 4 季的房市旺季買氣仍會持續回溫。