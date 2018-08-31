拼多多GMV年增率增583%盤後收漲 網遊新規致騰訊網易重挫

財報速遞

· 拼多多營收大漲費用劇增，收盤跌 14.94%，盤後收漲 5%

拼多多於美股 8 月 30 日盤後披露了上市之後首份財報。公司第第二季關鍵財務數據如下：總營收 27.09 億元人民幣，年增率增長 2489%，環比增長 96%。12 個月滾動 GMV 為 2621 億元人民幣，但估算的單季度 GMV 增長放緩。貨幣化率 (估算) 提升至 2.867%，上第一季該指標為 1.674%。活躍用戶數創新高，但用戶人均維護成本環比翻倍。

熱點新聞

· 網路遊戲將實施總量調控 騰訊 ADR、網易美股隔夜重挫

8 月 30 日周四晚間，教育部等八部門關於印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》的通知顯示，國家新聞出版署將對網路遊戲實施總量調控，控制新增網路遊戲上網營運數量，探索符合國情的適齡提示制度，採取措施限制未成年人使用時間。騰訊美股粉單跌近 7%，創近兩周新低; 網易美股跌逾 7%，創 2016 年 6 月以來最低。

· 9 月 12 日蘋果年度最重要大會召開

蘋果公司將於 9 月 12 日在 Steve Jobs Theatre 上發布最新的產品陣容。蘋果預計將推出三款新 iPhone：搭載 5.8 英寸和 6.5 英寸 OLED 顯示屏的兩款新手機，和一款搭載 6.1 英寸液晶顯示屏的廉價版。

投研觀點

· 小米電視自稱銷量「中國第一」 其實玩的是瞞天過海

東方財富轉載的文章稱，8 月 28 日，小米在北京召開一場戰略發布會，宣布「小米電視全渠道銷量第一」。小米發布會官稿中有這樣一段表述：據奧維雲網公開數據顯示，今年 3 月，小米電視拿下國內出貨量第二成績，而 4 月，更一躍成為國內出貨量第一。整個上半年，小米電視多次斬獲線上銷量第一成績，618 更是拿下京東、天貓雙平台的銷量和銷售額雙第一。這是一個操作的技巧。概括起來，是這樣的：先拿某個月份、某個時間節點 (比如 618) 的「銷量第一」進行宣傳，然後拿某一、兩個電商平台某個時間節點的「線上銷量第一」進行宣傳，然後神不知鬼不覺地改頭換面成「線上線下全渠道第一」。再往前推進一步，就是逐步把那些限制性詞彙如「某月」、「某節日」、「某平台」、「線上」等關鍵詞，要麼用不易讓人發現的小字表現，要麼直接抹去…… 如此一倍操作下來，「小米電視中國第一」的奇蹟就誕生了。

· 大摩預計 Waymo 上線後，Alphabet 股價或激增 20%

智通財經獲悉，谷歌旗下自動駕駛汽車項目或價值 1750 億美元，已高出此前估值 1000 億美元，這使得摩根士丹利認為，一旦該項目今年開始提供叫車服務，谷歌母公司 Alphabet 的股價可能因此飆升 20% 至每股 1515 美元。

該行分析師表示，考慮到核心基本面持續強勁，Waymo 可行性不斷上升，調整了谷歌母公司的目標價，將目標價從 1325 美元上調至 1515 美元，漲幅約 20%。

· 大摩：特斯拉下半年業績強勁，2019 年仍會陷入低迷

騰訊科技消息，摩根士丹利發布研報稱，特斯拉第第三季業績將十分強勁，並有望持續到今年年底。但明年，特斯拉可能再次陷入低迷，直至 2020 年才能反彈。為此，摩根士丹利繼續維持特斯拉股票「持股觀望」評級，將目標股價定為 291 美元。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：