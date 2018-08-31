航運新規威力有多大？僅馬士基的燃料油成本就將年增20億美元

「雖然我不敢說它將是一場完美風暴，但也差不多了。」航運巨頭馬士基（A.P. Moller-Maersk A/S）法規事務經理 Simon Bergulf 如此感嘆道。

他所說的「它」是指國際海運業的燃料環保新規，其將於 2020 年 1 月 1 日起實施，全球所有船舶燃料的硫含量必須從當前的 3.5% 降至不得超過 0.5%。

顯然，屆時船用燃料油成本將大幅增加，貨物運輸成本將顯著攀升。據日本三大海運巨頭之一商船三井（MOL）社長兼 CEO 池田淳一郎估算，新規將令海運公司的船用燃料油成本每噸增加 300 美元。

彭博社估算稱，對於去年燃料費用高達 33.7 億美元的馬士基而言，若遵照船舶燃料新規，則其燃料賬單每年至少增加 20 億美元，相當於在去年基礎上暴增 60%。這還沒有計算研發等進一步的相關開支。

Simon Bergulf 指出，如果不遵守新規，那麼從亞洲開往歐洲的大型集裝箱貨輪一次航行就能節省大約 70 萬美元燃油費。

年初至今，隨著國際油價大幅上漲，馬士基在海洋燃料油方面的開支普遍上漲了大約 30%。

航運業占全球石油需求總量的約 5％，多數船舶使用含硫量高的重質油。因此，船舶燃料油新規無疑是一個巨大的轉變。

摩根士丹利此前預計，這將導致包括柴油和船用汽油在內的中間餾分油需求井噴，到 2020 年將額外增加 150 萬桶 / 天的原油需求。2020 年之前全球原油產量將需要增長 570 萬桶 / 日，才能滿足不斷增長的餾分油消費，所以，摩根士丹利認為，這是不可能的。

而最大的問題將是柴油和汽油的短缺，因為「多達一半的世界煉油廠無法生產符合新法規的燃料。」

潛在的巨大需求很可能刺激油價飆升。經濟學家和油市觀測員 Philip K. Verleger 認為，未來 18 個月油價飆升至每桶 200 美元。到 2020 年，類似 07—08 年原油價格飆升的狀況將重新出現。

馬士基嘗試降低能源成本

此前有媒體報導稱，馬士基與全球最大港口儲罐營運商荷蘭孚寶（Royal Vopak）本月早些時候宣布了一項新計劃，他們打算在鹿特丹建造一個 0.5% 含硫量的燃料倉儲設施，以滿足馬士基的全球需求，使他們每年能輸送 230 萬噸燃料。

此外，馬士基還在周四宣布，他們在一艘貨輪上安轉了一個 100 英尺高的可旋轉圓柱體，並增添了一些實質上是高科技帆的裝置，這可以使得燃料油費用最多削減 10%。如果被證明可行，這套裝備將被配置在馬士基 164 隻油輪組成的船隊上。

馬士基的這次測試是將現代遠洋船隻與海上最古老的基本技術結合在了一起，唯一意圖就是降低能源消耗開支。現代、輕便和相對便宜的旋轉帆給了船隊有效降低燃料成本的希望。

華爾街日報報導稱，馬士基測試的這套裝配的成本介於 100 萬至 200 萬歐元（120 萬至 230 萬美元）之間，具體數額取決於船的大小。