中國石油上半年凈利升114%續派特別息 料下半年油價略高

中國最大石油及天然氣生產商--中國石油(00857-HK)(601857-CN)周四公布，今年上半年凈利同比增長114%，與此前預告一致，得益於油價大幅上漲。公司預計今年下半年油價更高，未來數年原油產量輕微增長，天然氣產量增幅在4-5%。

中石油副董事長兼總裁章建華在記者會上表示，“國家領導人提出增儲上產，相信中央會有一系列政策支持，對中石油非常利好，公司肯定會做大量工作。”

他並稱，預計今年下半年國際油價在每桶70-74美元之間，比上半年稍為好一些。

中石油今年計劃原油產量8.722億桶，可銷售天然氣產量3,535.6十億立方英尺(bcf)，全年油氣當量產量14.616億桶，原油加工量11.231億桶。

中美貿易戰持續發酵，章建華表示，第二批關稅清單涉及石化產品，有關影響“不容忽視”，同時，中石油簽署了從美國進口的液化天然氣(LNG)亦將加征25%關稅，將增加采購成本，不過，公司正在進行努力工作把影響減少到最低。

按國際會計準則，中石油於2018年1-6月凈利為270.88億元人民幣，上年同期則為126.76億元；期內每股盈利0.148元，董事會建議派發中期股息每股0.0666元並增加中期特別股息每股0.0222元，派息比率為60%。

上半年度的油氣產量當量為7.363億桶，同比上升1.5%。

章建華稱，公司派息比率在45-50%的政策不變，未來會根據營運和現金流等狀況考慮增派特別股息。對於國內油氣管道整合的問題，中石油會積極參與，但目前尚未深入到價格和估值的問題，公司會與相關部門保持密切溝通。

他又提及，中國油品市場競爭激烈，有時煉廠出廠價會高於市場售價，導致批發業務虧損，不過，隨著國家對整個市場整頓治理，目前柴油批發業務已經盈利。

中石油財務總監柴守平稱，此前居民和非居民用氣價格並軌，按居民售氣量300億立方米計算，價格上調0.23元，為中石油帶來額外利潤70億元左右。

中石油是“三桶油”之中最後發布業績，另外兩桶油--中海油(00883-HK)與中國石化(00386-HK)(600028-CN)此前分別公布2018年度中期凈利同比增長57%及52%，派息比率均為46%。

中石油H股今天收市持平於6.07港元；A股則跌0.24%，報8.15元。

路透香港8月30日

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