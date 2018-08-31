工行(01398-HK)今年要投入1000億元呆賬準備金處置2200億不良資產

以資產計中國最大銀行--中國工商銀行(601398-CN)(01398-HK)董事長易會滿周四表示，工行的低不良率是用巨大的財務性成本換來的，今年要投入1,000億人民幣的呆賬準備金處置2,200億元的不良貸款。

他在業績說明上並稱，對今年全年不良貸款率保持穩中有降有信心，將繼續加大信貸管理力度和不良貸款的處置力度，進一步夯實資產質量的基礎。

“下半年前兩個月經營勢頭不錯，對後四個月經營也有信心，預計全年計劃能夠實現的更好。”易會滿稱。

不過他也談到，貿易摩擦給中國經濟帶來新的不確定性，國內經濟領域深層次結構矛盾顯性化並向金融領域傳導，利率市場化引起的跨界競爭以及監管新政帶來更多的成本投入，下半年和明年帶來的挑戰是必然的。

他表示，工行對中美貿易摩擦非常重視，將積極跟蹤、對開戶的企業做好壓力測試，並根據貿易爭端發展趨勢，采取工行應有的信貸和融資政策。

在信貸投放上，易會滿指出，今年在信貸總量上比年初適度調增全年人民幣信貸增長計劃，投放方向主要在重點項目、居民消費和普惠金融。

同時，今年信貸新增規模優先向小微傾斜，對小微的信貸敞口供應，並在一級分行普惠金融部的基礎上，在二級分行全面設立普惠金融。

不過，他指出，現在小微的不良貸款水平比較高，而個人住房貸款不良率在0.29%。此外，工行在2015-17年累計共投入2,050億元處置6,000億元不良貸款。

理財規模方面，據易會滿透露，6月底工行理財總額33,700億元，比年初增加10%，總量保持穩定，但收入下降近20%。

同時出席業績說明會的行長谷澍則稱，近期資金充裕，貨幣市場利率水平有一定下降，短期內工行凈息差能夠保持穩定，中長期乃至明年的變化還有待觀察，“不能簡單說到頂了”。

工行稍早公布的半年報顯示，今年上半年歸屬於母公司股東的凈利潤為1,604.42億元，同比增長4.87%；6月末不良貸款率為1.54%，較上年末下降0.01個百分點。

刊登在香港聯交所的公告並顯示，6月末基本每股收益0.45元，去年同期為0.43元；撥備覆蓋率為173.21%，較去年末上升19.14個百分點。

上半年工行凈利息差和凈利息收益率分別為2.16%和2.30%，同比分別上升13個和14個基點。

資產質量方面，6月末，不良貸款余額為2,299.76億元，較上年末增加89.88億元；上半年累計清收處置不良貸款1,077億元，同比多處置166億元。逾期不良貸款的剪刀差較上年末減少255億元，下降39.1%，為連續八個季度下降。

截至6月末，工行核心一級資本充足率為12.33%，一級資本充足率為為12.81%，資本充足率為14.73%。

工行業績發布會提供的新聞稿並顯示，該行上半年新投放信貸總量1.68萬億元，其中新增6,268億元；非信貸融資與地方債投資新增3,515億元。

工行此前公布，今年一季度歸屬於母公司股東凈利同比增3.98%，3月末不良貸款率為1.54%，比上年末下降0.01個百分點。

路透上海8月30日

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