國人平均每月生活費 2萬2就夠嗎？

撰文：劉宗志

退休金多少才夠？如何才算得上「財務自由」？隨著台灣人口快速老化，今年 3 月正式步入「高齡社會」，8 年後將邁入「超高齡社會」，屆時台灣每 5 個人就會有 1 人年齡達 65 歲以上，退休金問題肯定是「國安問題」。

其實，不只是台灣的退休族與屆齡退休者需要關心退休後的荷包多寡，即便是甫進入職場的社會新鮮人，都已實際面對軍公教勞保等各種社會保險年金瀕臨破產的迫切危機，不少人憂心「繳多、領少、延後領」，甚至擔心破產根本領不到。

累積足夠被動收入

退休金不必靠勞退

憂心歸憂心，生活還是得要過下去！其實，退休金足夠就是狹義的「財務自由」，如果一個中年上班族已經累積足夠的被動收入，包括股票、基金、存款、不動產等產生的息收、租金收入，足堪因應每月生活開銷，那麼實際上這位打工仔已經「財務自由」，靠自己的被動收入支應，已經可以提早退休，這種被動收入其實就是自己多年打造與累積的「退休金」，根本不用擔心政府各項社會保險年金破產，或是勞退等各項職業退休金報酬率及所得替代率都低的問題。

然而，回歸現實面，多數民眾連退休金都存不夠了，遑論要靠著被動收入達到財務自由並提早退休。但真的是如此嗎？接下來，不妨實際算算一般人的退休金，或者說是每月的生活開銷到底需要多少錢？

根據主計總處的《106 年家庭收支調查報告》，台灣總戶數近 855 萬戶、平均每戶 3.07 人，平均每月的可支配所得為 101 萬 8,941 元，平均每戶的年消費支出為 81 萬 1,670 元。換言之，雖然有所得高低的問題，但平均而言，台灣家戶每戶 1 年仍可以存下近 21 萬元。

進一步分析，如果將每戶平均的年消費支出，換算成平均每人每月的生活開銷所需，其實就可以得知台灣民眾如果想要享有足以「滿足現狀」的財務自由，平均每個月需要有多少錢來支應？

台北市每人每月平均

生活開銷不到 3 萬元

也就是說，一般人想要財務自由或是退休族想要有足夠退休金支應生活，每月到底需要多少錢？是 5 萬元以上，3 萬元至 5 萬元？還是其實連 3 萬元都不到？答案揭曉，依照主計總處的統計，每月只要約 2 萬 2,032 元！

來源：《Money 錢》 2018 年 9 月

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