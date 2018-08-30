小資夫妻夢想買房 這樣存頭期款快1倍！

撰文: 劉茜汶

現年 32 歲的屁順，2 年前娶得美嬌娘。追求做護理師的太太 8 年，甚至畢業後從台北返回台中老家，除了考量生活費，另外就是為了能離住在彰化的太太更近些。

2 年前，兩人終於正式交往，並在半年後火速步入禮堂。「結婚其實是一時衝動」，談起兩人結婚的原因，屁順說，某次約會完開車送太太回彰化員林，途中經過婚紗展，原先只是順路逛逛，最後卻衝動挑了幾件婚紗，以及 10 萬多元的鑽戒「刷了下去」，於是兩人就這麼突然地決定攜手度過下半生。

不懂節制消費

婚後錢越來越不夠用

「那時沒有什麼金錢觀念，想花就花。」回憶雖甜蜜，但同時也讓他注意到，自己亂花錢的習慣是有那麼點嚴重。其實屁順以前就知道自己會亂花錢，問他是從何時開始的？他表示大概是從大學時期養成的。「我在台北念大學，當時看很多人都會拿包包，沒拿好像很奇怪。」於是他也開始買包包、布鞋等配件，就是為了融入周遭的生活環境。

因為大學時期養成的習慣，他深知自己不善管理金錢，所以婚後屁順將自己的錢交由太太 Q 毛管理。但漸漸地，他發現太太常常愁眉苦臉，看起來壓力很大，原來是因為太太也不知道如何規劃、分配金錢。婚後才短短幾個月，兩人就明顯地感受到錢越來越不夠用，以節日送禮來說，「以前自己可以包很多，但兩人一起卻包得更少」，這讓屁順感到很疑惑，到底錢都去哪了？

原來，屁順從學生時期養成了喝飲料的習慣，三餐都要「來一杯」，每個月的飲料費至少要花上 3～4 千元，過去他從沒想過自己愛喝飲料的習慣，竟會占掉這麼大的支出。另外，兩人從戀愛時期，就維持每週見面 3 到 4 次的頻率，由於工作地點的關係，Q 毛在彰化、屁順在台中，所以車錢花費不貲，到了婚後，小倆口仍然過著分隔兩地的日子，「一趟來回的油錢加過路費，就要約 1 千元左右」，讓屁順大嘆吃不消。

來源：《Money 錢》 2018 年 9 月

更多精彩內容請至 《Money 錢》