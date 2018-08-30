艾力克斯愛情 事業兩得意 求新求變用心經營

撰文: 小花平台

活力十足、充滿正能量的型男艾力克斯，雖忙碌奔走於事業、家庭間，卻皆能得心應手，關鍵在於他的全心投入、感同身受，因此能稱職地扮演好每個角色，創造多贏局面。

主持功力一流的艾力克斯，近年常為了工作奔走於兩岸三地，讓這場訪談更顯得來不易。訪談一開始，愛家的他先是與我們分享近期與家人的旅遊行程，之後才侃侃而談他的事業。

這趟為期近 8 週的旅行，地點橫跨歐洲、北美洲、夏威夷以及中國，探訪了妻子李詠嫻的爸爸與外婆、艾力克斯的爸爸及哥哥、帶孩子參與了洛杉磯兒童夏令營、與運動品牌 Nike 洽談合作細節、為創新事業觀摩 SPA 服務、邀約運動教練來台授課等等。如此豐富滿檔的行程，讓人聽了直呼充實，而這也在在顯現出艾力克斯對家人、事業的同等用心。

這樣用心的態度，也難怪由他與好友一同創立，分布位於北京、上海及台北的 6 家新型態健身中心 Space Cycle 會館會被選為「阿里巴巴台灣創業者基金」的第 2 批投資名單，獲得 1 億人民幣（約台幣 45.3 億元）融資。

將創意注入健身事業

廣受投資方與顧客青睞

Space Cycle 會館為什麼能受到投資方青睞？艾力克斯不藏私地為我們剖析：「每年健康跟運動商機都在全球各地迅速成長。不同於傳統健身中心，Space Cycle 的健身課程會搭配當紅音樂進行編舞，因為我們都有付音樂版權，所以可以找 DJ、拉小提琴、找歌手駐唱…… 要創造的是好玩、有趣的健身氛圍。我們的對手是 KTV 而不是健身房，要打造的是隨音樂起舞的運動體驗。」

結合智慧多媒體、合法音樂訂製歌單、明星教練，將飛輪、瑜伽、芭蕾、舞蹈、皮拉提斯等健身課程變得動感有趣，如此新穎作法自然能受到「阿里巴巴台灣創業者基金」的肯定。再者，為了解決民眾到美國、峇里島等地考取瑜伽證照的舟車勞頓，Space Cycle 提供了另一創新貼心服務：從世界各地招攬瑜伽教練，為有心取得證照的民眾解決住宿、餐費、翻譯等問題。

來源：《Money 錢》 2018 年 9 月

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