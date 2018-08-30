【大行報告】大華繼顯：新興市場貨幣跌勢未止 投資氣氛續受限

大華繼顯報告指，中港股市上日(29日)交投淡靜，滬深兩市成交按日縮減逾15%至2464億元人民幣，而港股亦繼上週五後再度隻錄得約800億元的低交投量。新興市場貨幣如印度盧比、土耳其里拉和阿根廷比索等兌美元匯價在亞洲市時段走弱，影響投資者的入市意欲，同時市場正觀望週五公佈的内地官方製造業PMI，以評估最新的經濟狀況。

彭博綜合市場預測，8月的指數將由7月份的51.2回落至51.0，延續由5月至今的跌勢，預計支持基建投資的財政政策效果需時傳導，内地經濟短線仍具下行壓力。而發改委和財政部近日述職時亦指出，經濟轉型、地方債務風險的隱憂和中美貿易戰的持續，均影響著市場的心理預期，正好反映目前内地股市在低廉估值下仍缺乏增量資金入市的根本原因。

外圍方面，美國第2季度GDP增速終值上修至4.2%，創四年來新高，加上總統特朗普表示與加拿大貿易磋商具不俗進展，標指及納指在蘋果公司、亞馬遜和微軟股價破頂帶動下續創新高。另外，上週美國原油庫存減少幅度大於預期，刺激紐約期油上揚1.4%，屬隔晚另一焦點。但新興市場貨幣跌勢未止，料續限製投資氣氛回升。

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