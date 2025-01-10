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「大麻煩」川普要來了 新興市場股市陷入調整

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-10 10:23

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美國政策與中國經濟前景的不確定性，導致新興市場股市陷入調整。

雖然美國準總統川普還沒走馬上任，但他已經給新興市場股市製造了「大麻煩」，美國政策與中國經濟前景的不確定性，導致新興市場股市陷入調整。

據《彭博》報導，涵蓋 24 個新興市場國家大盤股和中盤股的 MSCI 新興市場指數，周四（9 日）收盤跌 0.4%，較 2024 年 10 月 2 日高點大跌 10%，步入技術性調整區間。


在該指數的成分股中，韓國三星電子和台積電領跌，利空是拜登政府計劃擴大晶片產業出口限制。

兩個月前，新興市場股市投資者在第一時間做出拋售反應。美國銀行公布的數據顯示，美國總統大選後首周、截至 2024 年 11 月 13 日一周，全球新興市場股票基金合計流出資金 75 億美元。

《彭博》指出，新興市場的資產自 2024 年 10 月初就開始跌跌不休。雖然美國聯準會（Fed）在去年 9 月降息，啟動寬鬆周期，但 10 月和 11 月通膨數據強勁，導致交易員押注未來 Fed 的降息次數會減少，且降幅會更小。

川普當選總統，加上共和黨橫掃國會參眾兩院，提高的通膨預期，推升美國 10 年期公債殖利率

Coex Partners 的宏觀策略師 Henrik Gullberg 表示：「川普的意圖有太多不確定性，無法確定風險資產的走向。」 他預料，在本月 20 日川普宣誓就職前，市場走勢恐怕會非常震盪，且投資人會對川普在社交平台上的發帖和發言做出反應。

投資人對中國刺激措施的失望，以及中國股市今年開局疲軟，也打擊了市場信心。

Deltec Asset Management LLC 董事總經理 Greg Lesko 認為，巴西和韓國的股票也拖累了 MSCI 新興市場指數，這兩國的資產受到巴西財政擔憂和韓國總統尹錫悅被彈劾拖累。

Lesko 預料，這些新興市場將保持謹慎，直到政策更加明朗。Lesko 說，很多新興市場的股票非常便宜，未來會有不錯的機會，但投資人需要一些耐心。

（不開放合作夥伴轉載本文）

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川普新興市場中國

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