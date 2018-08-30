指尖悅動(6860.HK)中期放榜 經調整溢利升37.3%

指尖悅動是中國領先的手游發行商及中國最大SLG手游發行商，於上月12日在港交所上市。公司昨天發佈了2018年上半年業績，期內收入約為人民幣537.5百萬元，溢利約人民幣87.1百萬元，若除去上市相關一次性開支及向主要僱員支付以股份為基礎的薪酬帶來的影響，經調整期內溢利錄得人民幣143.2百萬元，較去年同期大幅上升37.3%。

公司於期內收入同比減少約10.7%，主要由於公司對新遊戲發行計劃進行了調整，對重點遊戲產品在投放時間上進行了重新部署，因此上半年的收入未能涵蓋新遊戲表現。其中《風色世界》及《王者之光》，已進入試運營階段，由知名開發商開發，並將於今年三季度正式上線。因此，來自新遊戲的增長動力將在下半年及2019年陸續釋放。

遊戲營運表現持續強勁，上半年變現水平持續提升，ARPPU較去年同期大幅上升39.7%至人民幣243元，累計註冊用戶總數達到138.6百萬名。

主要遊戲表現方面，上半年共有四款產生人民幣15百萬元或以上的平均每月總流水賬額，旗艦遊戲《坦克前線》正式上線超過40個月，仍備受歡迎，創下人民幣36百萬元以上的平均每月總流水賬額。

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