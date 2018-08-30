國聯證券(01456-HK)上半年少賺43.89%至1.33億元

國聯證券(01456-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司收入及其他收益總額為人民幣8.47億元(單位下同)，同比增長4.99%，歸屬於公司股東的期間利潤為1.33億元，同比下降43.89%，每股基本收益0.07元，不派息。
上半年，集團盈利能力指標-股本回報率為1.74%，同比下降1.41個百分點。
2018年上半年公司代理買賣證券業務淨收入為1.54億元，同比下降20.21%，排名行業第50位;報告期内，公司股票、基金代理買賣證券交易額為5619.93億元，市場佔有率0.49%，較2017年同期下降14.04%。
截至報告期末，公司滬港通業務開戶數8439戶。報告期内，滬港通業務產生的交易量為12.94億元港幣，較2017年同期增長94.88%。公司深港通業務開戶數3396戶。報告期内，深港通業務產生的交易量為10.48億元港幣，較2017年同期增長340.34%。
金融產品銷售額為177.38億元，同比增加16.37%。其中：自主研發資產管理產品銷售額為150.22億元，同比增加0.69%;第三方基金產品銷售額為16.33億元，同比增加704.43%;第三方信託產品銷售額為3.83億元，同比增加216.53%;第三方商業銀行理財0.73億元，其他金融產品6.27億元。
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