〈理財〉台灣去年遊日超過10次旅客占近2成 重度旅客投保旅平險有訣竅

據日本觀光局最新公布，台灣去 (2017) 年去日本超過 10 次以上的「重度旅客」佔近 2 成。但在旅行中，因生病或受傷而在日本就醫的台灣旅客，去年就高達 6%，其中又有約 3% 的旅客未加入旅遊醫療保險。網路保險平台「保樂美」提醒，投保旅平險時，要記得同時掌握「輕、重量級」訣竅，才能預防各項海外突發狀況，安心享受當個重度旅客，深度探訪日本各地風情。

台灣人超愛去日本旅遊！尤其現在正值日本夏季煙火大會、祭典，加上接下來的賞楓行程，以及中秋連假的即將到來，將掀起持續不斷的赴日熱潮。據日本觀光局最新公布，台灣 2017 年去日本超過 10 次以上的「重度旅客」佔整體 19%，僅次於香港，其中東京最受青睞。

「保樂美」提醒，在出發前 6 個月，最晚出國前 2 小時，3 分鐘內就可以輕鬆在網路上完成旅平險投保，安心準備出遊。

但是若是對常常出國旅遊的重度旅客來說，「保樂美」表示，海外發生重大傷病時，住院醫療費用高，若搭醫療專機，費用更是驚人，該網路保險平台舉例，近期有一台灣孕婦，到日本旅遊因滑倒而送醫治療，就醫費用加上搭醫療專機返台，就花了近 200 萬元。所以，若是重度旅客，在國外的日子較多，投保旅平險時，海外急難救助的涵蓋項目及額度看仔細，避免少保障、多花費。

「保樂美」表示，市場上大部分的旅平險都會有附加海外急難救助，是不用另外加買的，只是每家保險公司涵蓋的項目及額度是不同的，保樂美提醒大家在購買旅平險時，要仔細查看，以免事故發生，無法理賠還傷到自己荷包。



以「保樂美」網站上而言，投保旅平險，即提供 29 項海外急難救助服務，包含如安排及負擔緊急轉送回國、安排及負擔親友探視及當地住宿、遞送緊急藥物等。