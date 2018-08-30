【異動股】油服板塊表現活躍 金虹控股(000669-CN)漲停

8月30日早盤，石化油服務板塊高開高走，表現活躍，截止發稿，金虹控股(000669-CN)漲停報4.72元，中礦資源(002738-CN)盤中大漲超7%，現漲4.94%報16.99元，藍焰控股(000968-CN)漲4.0%報12.47元，貝肯能源(002828-CN)漲3.29%報16.34元，美都能源(600175-CN)漲2.66%報2.7元，廣匯能源(600256-CN)、海油工程(600583-CN)、通源石油(300164-CN)、中海油服(601808-CN)等個股均有不俗表現。

消息面上，中國國家發展和改革委員會(發改委)週二在北京發佈的統計數據顯示，中國7月份石油產品消費量同比增長了7.2%，達到了2754萬噸。

發改委的統計數據顯示，導緻中國7月份石油產品消費量增加的主要原因是汽油需求量增加，中國7月份汽油需求量同比增長了14.1%，而輕油消費量同比僅增長了1.4%。發改委沒有對這兩種石油產品提供各自銷量。

標準普爾全球普氏能源咨詢基於中國國家發改委公佈的統計數據的計算結果顯示，7月份中國石油產品消費量也比6月份增長了7.6%。

此外，美東時間週三，國際油價收漲，佈油創七週收盤新高。EIA晚間公佈的當週原油庫存錄得減少256.6萬桶，超出市場預期。另一方面，包括伊朗在内的OPEC供應風險也共同助推原油價格。

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