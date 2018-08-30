【異動股】ST長生(002680-CN)由跌停開板到漲停 1分鍾上演

今日早盤，ST長生(002680-CN)打開跌停板，成交額超過2.5億。此前已連續32個交易日跌停，刷新A股跌停紀錄。截止發稿，​ST長生漲停最高報3.43元，上演“地天板”，成交額3.05億。

由於陷入疫苗造假風波，公安機關此前已經以涉嫌生產、銷售劣藥罪對ST長生子公司長春長生董事長高俊芳等18名犯罪嫌疑人提請批準逮捕。

不過對於此前投資ST長生的股民來說，ST長生從一家公認的“白馬”公司陡變為一家面臨退市風險的ST公司，可謂“人在家中坐，禍從天上來”，損失慘重，後續能否向ST長生索賠值得關註。

長生生物近日表示，公司原定於2018年8月31日披露2018年半年度報告，但由於全資子公司長春長生狂犬疫苗事件被調查，導緻半年報編製工作陷入停頓，預計無法按照預定時間披露2018年半年度報告。這一切都導緻公司股價持續跌停。

在連續跌停後，公司絕對股價看起來已很低，是否值得買入呢?從此前的財報上看，ST長生此前年份持續盈利，2017年淨利潤達5.66億元，今年一季度淨利潤也達1.57億元。但由於目前公司已全面停產，復產時間不確定，疫苗事件對公司的影響後續將會在財報中陸續體現出來。

綜合各方面的情況來看，ST長生退市風險仍然非常大，參與ST長生的交投目前看來仍然是一場火中取栗的博傻遊戲。

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