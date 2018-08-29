美股漲勢一往直前 獨怕Fed亂了套

根據 MarketWatch 分析報導，8 月 22 日，美國股市的多頭走勢創下了史上最長期間，自 2009 年以來，S&P 500 大漲了 230%。

美國聯準會 (Fed) 維持極低的利率，一直是股市漲勢的主要推手。Fed 於 2008 年將聯邦基金利率降低至接近零，而後緩慢調高，直到 2017 年才又突破 1%。直到現在，聯邦基金利率依舊低於年度通貨膨脹率。

Fed 還承諾將長時間維持低利率，這使得長期利率也隨之偏低。由於利率長期偏低，追求高收益率的投資人因而買進股票，推升了股價。

股市的榮景，不會因時間長久而消退。打斷股市榮景的因素，往往是調高利率。當 Fed 調高短期利率，阻止通貨膨脹上升，股市的榮景往往也隨之破滅。美國整體消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上升了 2.9%。扣除易於波動的食品與能源，美國的核心通貨膨脹亦較去年同期上升 2.4%。

而美國現在的短期利率目標範圍底部僅 1.75%，這顯示美國的實質利率仍為負數。Fed 的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 預期，2018 年底，聯邦基金利率將上升至 2.4%，2019 年底至 3.1%，2020 年底將進一步上升至 3.4%。

股市的最大風險，即在長期利率上升。美國 10 年期債券殖利率目前約為 2.9%，與目前的 CPI 相較，顯示實質利率為 0。傳統上，美國 10 年期債券的實質利率約為 2%，這表示 10 年期債券利率可能上升至 5%。

有三項因素將導致長期利率上升。Fed 預期聯邦基金利率上升，將會推升 10 年期債券利率。美國失業率僅 3.9%，未來一年，還可能進一步下降，這顯示通貨膨脹將持續走高。

即使這種結果未能促使 Fed 加速調高聯邦基金利率，上升的通貨膨脹本身也會讓投資人需求較高的長期利率，以彌補資金實質價值的損失。

但是促使 10 年期利率上升的最主要因素，可能是龐大的財政赤字。聯邦政府預計 2019 年借款逾 1 兆美元。國會預算辦公室預期，未來十年，聯邦債務佔 GDP 的比例，將由現在的 78% 上升至接近 100%。

儘管目前外國人持有美國政府債券約 50%，但近來的報告顯示，外國買主仍退居場外，國內投資人目前則持續買進美國政府債券。由於債券總額增加，投資人將要求較高的長期利率，才願意購買。

長期利率上升，將會削減未來的企業獲利，其結果，股價將會下跌。這種情況，不確定何時會發生，但應可確定將會發生。