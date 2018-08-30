美股盤中─Nasdaq與S&P 500創新高點 美加貿易談判恢復

美國與加拿大之間的貿易協商恢復，美國股市週三中場溫和上漲。亞馬遜與 Alphabet 股價上漲，亦推升了股市。

Nasdaq 與 S&P 500 雙雙創新高點。

台北時間 00:03

道瓊工業平均指數上漲 79.57 點或 0.31% 至 26143.59。

Nasdaq 指數上漲 62.75 點或 0.78% 至 8092.78。

S&P 500 指數上漲 15.24 點或 0.53% 至 2912.76。

週一，美國與墨西哥宣布達成雙邊貿易協定。週二，加拿大外長 Freeland 重新加入了北美自由貿易協定 (NAFTA) 談判。Freeland 告訴記者說，本週稍早，墨西哥對美國做出難得的讓步，將有助引導三國於本週進行具有建樹性的協商。

週二，美國財政部長梅努欽告訴 CNBC，他對與加拿大達成協議，感到樂觀，若無法達成，白宮準備與墨西哥單獨協商。美國希望本週結束前，與加拿大達成協議。

分析師說，只要有協商，對股市即屬利多。墨西哥的優點在於，他們即將有一位新的領袖。對加拿大而言，協商人員仍是談判破裂時的原班人馬。

經濟數據方面，美國第二季經濟成長較原先預估強勁。美國第二季國內生產毛額 (GDP) 由成長 4.1% 修正為成長 4.2%。

分析師說，今日的 GDP 數據顯示，投資人焦點仍應在基本面。就業數據強勁，財報季顯示企業獲利成長，再加上今日的 GDP 數據往上修正，對經濟屬利多。