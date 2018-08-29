美企漲價速度創9年來最快 但不是每間都有「漲價題材」

隨著川普稅改上路、美國經濟復甦、勞動力市場緊俏和美中貿易戰的你來我往，已令美國企業肩上的漲價壓力是日益沉重，據最新研究數據顯示，多數美國企業已按捺不住，紛紛起身向市場高喊「漲價」。

週二 (28 日) 調研機構 IHS Markit 發表最新研報，7 月份美國企業正以近 9 年來最快速度對終端產品進行漲價，如 3M (MMM-US)、惠而浦 (WHR-US) 等消費品企業，即是有漲價壓力的主要企業。

除了美國勞工薪資上漲的壓力之外，川普引發的貿易戰壓力，早令許多美企承受著成本上揚的壓力；但另一方面，受惠於白宮實施的稅改政策與財政政策，也為美國企業營造了強勁的經濟環境、帶動實體需求，而需求力道的升溫，也相對加強了企業產品在市場的「要價能力」，令美企能夠在成本上漲的環境中，進而向市場漲價。

如下圖所示，7 月份美國製造業與非製造業企業，正以近 9 年來最快速度向市場漲價，脫離了過去因為害怕營收下滑，而默默承受成本上漲的窘境。

美國製造業與非製造業企業，正以近 9 年來最快速度向市場漲價 資料來源：IHS Markit

貿易戰下，幾家歡喜幾家愁？

而美國企業擁抱漲價題材，貌似聽起來很美，但事實上各間企業因為原物料價格的進口壓力不同，也形成了不同的場景。

如原物料較不依賴海外市場的 3M 近期即表示，因市場需求強勁，該公司可能在近期提高產品售價，顯示了該市場正從過去的「買方市場」、轉成「賣方市場」，即賣方因市場需求強勁不怕營收下滑，而敢向市場喊價。

但一些高度倚賴海外原物料進口的企業，恐怕就沒有這麼美好，如美股家電大廠惠而浦即在最新財報上表示，該公司為要因應對抗鋼鋁關稅所帶來的衝擊，雖然已提高終端產品售價，但原物料價格的飛漲已使該公司在 Q2 損失 3.5 億美元，比今年 1 月預測的 5000 萬美元還高出許多。

惠而浦並未具體說明鋼鋁稅對哪些原物料成本造成壓力，但該公司執行長 Marc Bitzer 曾在 2 月表示，由於鋼鐵與樹脂價格飆高，原物料成本增加，預估今年獲利最多將減少 2.5 億 。