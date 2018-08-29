圖解途牛Q2財報：收入符合預期 大幅減虧

途牛（Nasdaq：TOUR）8 月 29 日盤前公布財報，財報顯示，途牛 2018 年第第二季營收 5.25 億元，年增率增長 14%。此前公司對於 Q2 營收的展望區間為 5.20 億元 - 5.38 億元，年增率增長 13%-17%，營收落在區間內 ，符合預期。凈虧損 0.83 億，年增率減虧 69%。

此前途牛 Q1 營收為 4.81 億，年增率增長 5.4%，增速較 17 年全年年增率增速 53.3% 下滑了約 49 個百分點。

公司 CEO 於敦德曾表示：公司已經在大量的出發熱點城市建立起了廣泛的營銷網路，可以非常有效的獲取客戶，下一步的策略是在目的地複製這種擴張模式。在中國消費能力持續上升的大趨勢下，遊客快速提高的需求仍未被滿足。公司將開設越來越多的地接社，提供更多更好的目的地產品來增強遊客體驗。18 年公司將爭取盈利。

途牛 Q2 的營收和凈利潤情況

財報顯示，途牛 Q2 實現營收為 5.25 億元，年增率增長 14%，環比增長 9%%。年增率增速較 17 年 Q2 的 54% 下滑了 40 個百分點。營收增長乏力，業務擴張速度放緩。

圖：途牛季度營收（億元）

來源：公司公告，見聞整理

途牛 Q2 凈虧損 0.83 億，年增率減虧 69%。

圖：途牛季度凈利潤（億元）