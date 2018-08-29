【華冠投顧】武傑電台:8月台股便宜貨資料-成長型6147頎邦!昨日節目已預告!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、3515 華擎、3661 世芯 KY、6269 台郡、6147 頎邦。

◆台股盤勢分析:

來的快、去的快

台積電一支獨秀，加權指數早盤上漲 + 39 點開出，在權王台積電的大漲下，指數一路震盪走高；終場指數大漲 + 110 點作收，收在 11099 點，成交量 1189 億。

台股從八月初請投資朋友… 小心『多殺多』，再到 8/17 我們說…『攻守交換』大撿便宜貨。今天加權已經重返 11100 點，整個八月除了是『高檔震盪』外，還可以說是『瀟灑走一回』。今天更是在外資狂買台積電下，指數大漲百點；但是對於目前的現貨表現來看，我們認為多頭的『強行軍』，結構上並不建康。也因此我們維持昨天的看法… 內資買盤沒有回流下，恐怕…『來的快、去的快』!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6150 撼訊、5371 中光電、8163 達方、5340 建榮、2308 台達電、6552 易華電、8489 三貝德… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

4712 南璋、5310 天剛、1568 倉佑、1526 日馳、4147 中裕… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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