〈機器人與智動化展〉上銀多項新品2020年齊放量 迎接智慧製造爆發期

上銀科技 (2049-TW) 積極佈局的新產品可望於 2020 年收割放量,董事長卓永財今 (29) 日表示,2020 年為全球產業轉型的重要關鍵時刻,上銀許多新產品包括 AC 軸與 C 軸搭載直驅馬達、智慧型滾珠螺桿、機器人等,可望於 2020 年放量,屆時 C 軸與 C 軸搭載直驅馬達將占營收相當重要的比重,機器人營收占比可望達到 10%。

上銀近幾年來的佈局,可說是為迎接 2020 年產業朝智慧製造轉型的商機。卓永財認為,2020 年為全球產業轉型的重要關鍵時刻,許多廠商都會轉向智慧製造,而上銀許多新產品也可望於 2020 年放量,迎接產業爆發期。

上銀瞄準複合化加工及智慧製造配備的 AC 軸與 C 軸搭載直驅馬達,已打入日本北村機械供應鏈,北村 9 月下旬將在美國芝加哥工具機展、及 11 月初的日本工具機展上,展出 2 台搭載上銀 AC 軸與 C 軸配備直驅馬達的工具機。卓永財表示, C 軸與 AC 軸搭載直驅馬達產品可望於明年小量出貨,並於 2020 年大量生產,未來將占營收相當重要的比重。

目前歐洲五軸加工機佔比達 4 成,日本僅 1 成,而上銀與發那科為目前亞洲唯二具備該技術的廠商,除北村外,已有約 7、8 家日本廠商前來洽談合作,未來可望使用上銀產品。卓永財認為,隨著日本廠商急起直追,未來日本相關市場很大、商機可期。

上銀為亞洲唯一擁有智慧型滾珠螺桿與護罩滑軌技術的廠商,卓永財表示,智慧型滾珠螺桿部分,業界要能放量得等到 2020 年,而護罩滑軌已取得日本地鐵的公共建設訂單,未來隨著產業對安全需求的提升,需求也可望隨之提升。此外,機器人關鍵零組件部分,上銀近期也宣布成功研發諧波減速器,目前已掌握包括諧波減速機、馬達與控制器機器人等關鍵零組件三大核心技術。

機器人部分也可望於 2020 年起量,卓永財表示,團隊目前專注研發包括腹腔機器人、口腔癌醫療機器人等專科化機器人,盼能透過專科化機器人,協助醫生進行手術,除提升醫療品質外,也讓醫生的職業壽命能延長至 60 歲,為醫療做出更多貢獻。

卓永財透露,目前口腔癌機器人在台灣進行認證中,腹腔機器人已在中國取得認證,目前也在韓國認證中,腳部復健機若明年認證核可,將會在中國開始製造,盼醫療機器人相關業務能在 3 年後單獨成立公司,成為全球醫療設備主要製造商。他並預期,明年機器人營收比重將會持續增加,2020 年可望突破 10%。