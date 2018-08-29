2018民營企業500強納稅總額首次突破萬億大關

全國工商聯今日發佈了“2018中國民營企業500強榜單”，華為技術有限公司以6036.21億元的營業收入再次蟬聯榜單之首，蘇寧控股、正威國際集團排名第二和第三位，京東集團由2017年的第八位晉升為第四位。

與去年相比，今年的民營企業500強榜單發生了較大變化，有104家企業新進入榜單。此外，民營企業500強入圍門檻繼續增長，達156.84億元，民營企業製造業500強的入圍門檻達74.65億元，民營企業服務業100強入圍門檻達215.10億元。

2017年，有9家企業營業收入突破3000億元大關，分别是：華為投資控股有限公司(6036.21億元)、蘇寧控股集團(5578.75億元)、正威國際集團有限公司(4917.99億元)、京東集團(3623.32億元)、山東魏橋創業集團有限公司(3595.78億元)、聯想控股股份有限公司(3162.63億元)、恒大集團有限公司(3110.22億元)、國美控股集團有限公司(3093.50億元)、恒力集團有限公司(3079.41億元)。

其中，華為投資控股有限公司營業收入淨增820.47億元突破六千億元，居民營企業500強榜首，同時位居民營企業製造業500強首位。蘇寧控股集團蟬聯民營企業服務業100強榜首。2017年，資產總額突破1000億元的共有61家企業，比2016年增加11家。恒大集團有限公司以17617.52億元的規模位居資產總額榜首。

在稅收方面，2017年，民營企業500強納稅總額達到10254.10億元，首次突破萬億大關，佔全國稅收的比重為7.6%。納稅總額超過300億元的企業共有6家，分别是：華為投資控股有限公司(710億元)、萬科企業股份有限公司(565.62億元)、恒大地產集團(420億元)、碧桂園控股有限公司(347億元)、浙江吉利控股集團有限公司(343.54億元)和大連萬達集團股份有限公司(315.50億元)。2017年，民營企業500強員工人數為950.83萬人，同比增加7.05%，佔全國就業人員比重為1.22%。其中，陽光保險集團股份有限公司成為員工人數最多的民營企業，員工人數達26.64萬人。

工商聯在調研中發現，參與調查的大多數民營企業500強都認為營商環境得到了改善，其中認為市場環境、公共政策環境、法治環境、社會環境得到了明顯改善或者有所改善的企業分别為427家、433家、433家和435家，分别佔參加調研企業的95.31%、96.65%、96.65%和97.54%。2017年，用工成本上升、稅費負擔重、融資難融資貴仍是製約民營經濟發展的前三大影響因素，分别佔61.40%、54.80%和50.80%，國内市場秩序不夠規範和市場需求不足則分列第4位、第5位，分别佔35.60%和33.80%。

來源：新浪財經

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