中農建三大行上半年淨賺3719億 淨息差持續改善

8月28日晚間，國有四大行中，中國銀行、農業銀行、建設銀行分别發佈2018年上半年業績，這三家銀行合計實現淨利潤3719億元。從淨利潤增速、淨息差和不良率等關鍵指標看，國有大行“最艱難”時期已過，經營情況持續向好。

上半年，中行實現歸屬於母公司股東淨利潤(下同)1090.88億元，同比增長5.21%;農行淨利潤為1157.89億元，同比增長 6.6%;建行則為1470.27億元，同比增長6%左右。三家銀行的淨利潤增幅繼續回升，淨息差、不良資產也持續改善。

農行方面，2018年上半年實現淨利息收入同比增加225.10億元，其中規模增長引起淨利息收入增加114.68億元，利率變動導緻淨利息收入增加110.42億元。2018年上半年，農行淨息差為2.35%，同比上升11個基點。

據農行半年報解釋，淨息差和淨利差同比上升，原因有兩個：一是，農行加強貸款定價管理，持續優化信貸資產結構，貸款平均收益率有所提升;二是，受市場流動性趨緊等因素影響，非重組類債券和存拆放同業收益率上升。正是得益於淨息差的明顯改善，農行上半年營收增速也實現了超10%的雙位數增長。

中行方面，上半年實現集團淨利息收入1767.01億元，增長7.06%。淨息差1.88%，同比上升4個基點。半年報中介紹，影響淨息差的主要因素包括：一是持續優化資產負債結構。上半年，内地人民幣個人貸款平均餘額在内地人民幣客戶貸款中的佔比較上年同期提升2.17個百分點，内地人民幣活期存款平均餘額在内地人民幣客戶存款中的佔比較上年同期提升 1.1個百分點;二是受央行定向降準利好影響。

同樣受央行定向降準及加大存款推動力度等影響，建行淨息差的升幅更大，同比上升17個基點，達到2.34%。

值得註意的是，在普遍“存款荒”的行業大背景下，大行的存款競爭優勢凸顯。中行上半年核心存款不斷夯實，集團客戶存款較上年末新增6949億元，增長5.09%，增速快於貸款增速，在負債中的佔比較上年末提升0.48個百分點。據中行半年報解釋，該行持續做好代發薪資、代收付等基礎服務，優化完善個人大額存單產品功能，穩步拓展行政事業單位客戶，加強維護基本結算客戶和現金管理客戶。

農行、建行情況類似，其中，農行上半年新增存款7456.54億元，增長4.6%，但增速低於貸款增速。儘管個人存款增速略有放緩，但個人存款日均餘額、 日均增量均保持同業首位。

此外，在風險管理方面，上半年三家國有大行均持續加大不良貸款核銷力度，不良率均實現下降。中行方面，截至6月末，集團不良貸款餘額較上年末增加48.35億元。不良貸款率1.43%，比上年末下降0.02個百分點。上半年累計化解不良資產753億元，同比多化解18億元。

建行不良餘額則較上年末增加64.63億元;不良貸款率1.48%，較上年末下降0.01個百分點。

農行則實現了不良“雙降”，截至6月30日，不良貸款餘額較上年末減少81.37億元;不良貸款率1.62%，較上年末下降0.19個百分點。分行業來看，不良貸款率下降較多的兩個行業為批發和零售業、建築業，分别較上年末下降了1.77和0.56個百分點。

不過，在資本充足率方面，中行與其他兩家銀行有所差别，其上半年的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率等關鍵指標均較去年末出現下滑。

相比之下，得益於今年4月發行400億元二級資本債和6月完成千億定增，農行資本實力明顯增強，上述三個資本充足指標均較去年實現回升。

來源：證券時報

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