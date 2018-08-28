世茂房地產(00813-HK)：半年銷售大漲 業績穩扎穩打

世茂房地產(00813-HK)於8月28日在香港舉辦2018年中期業績發佈會，期內簽約額同比大幅上升60.3%至723.2億元(人民幣,下同)，簽約面積同比快速增長66.5%至450.9萬平方米。

上半年，集團營業額同比上升18.8%至425.71億元；毛利額大幅上升24.7%至132.1億元；毛利率上升1.4個百分點至31.0%；股東應佔核心利潤同比上升20.2%至44億元；中期股息也增長25%至每股50港仙。世茂的靚麗業績向投資者交出一份較為滿意的答卷。

記者會上，被問及貿易戰引起的人民幣貶值，世茂管理層表示有信心應對。副主席兼執行董事許世壇稱，到2020年香港物業開始銷售，預計可以覆蓋90%的外債，有效對沖人民幣匯率的風險。

期內集團賬面現金達360億元，未動用銀行貸款額度約200億元。此外，今年7月31日，集團獲交行提供15億港元的貸款融資。總的來說，世茂後續發展資金充裕。

被問及近期熱議的內地房產調控政策，許世壇回應，對於中國各省市而言，房產調控都是不盡相同的。比如集團在長三角、福建廈門等地區的房產銷售而言，宏觀調控政策是收緊的，但中西部地區的房產政策反而相對之前更寬鬆利好。中國很大，集團會循著政策利好的方向走。

主席兼執行董事許榮茂表示對近幾年和今年世茂的業績表現都挺滿意的，雖然沒有成倍的增長，但是在風險可控的前提下，集團穩步發展，有信心將集團發展成為「百年老店」。

文：夏雨辰

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