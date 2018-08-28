佳兆業郭英成：阿仔幹甚麼也會支持！

佳兆業（01638-HK)主席兼執行董事郭英成，兒子郭曉群早年捲入香港上市公司康宏環球（01019-HK)股權紛爭，並且要跟台資股東對薄公堂。對此，郭英成8月28日出席業績發佈會上表示，作為父親，會對兒子作出全力支持！「老豆支持阿仔好正常，他做甚麼也會支持」慈父之心表露無遺。

他又補充，他每天工作長達18個小時，小睡4、5小時後，遊過早水後便全程投入工作，精力充沛，只要有錢賺的，他都會願意學習。

2018年上半年，佳兆業合同銷售同比增長12.7%至253.19億（人民幣.下同），合約銷售面積只微增2%，而銷售均價則上揚11%至近1.8萬元；收入大增75%至150.278億元；股東應佔利潤17.04億元，跌9.8%；每股盈利0.281元，跌23.6%；中期息每股3港仙。

在國家去槓桿政策下，郭英成表示佳兆業也積極去槓桿，淨負債率由2017年的300%降至2018年上半年的258%，集團目標是將負債率降至200%，透過出售非核心資產減債。集團以現金為王，緊慎發展。期內銷售回款率亦由75%提升至85%。於6月末現金和銀行存款增長24%至263億元。



上半年每股盈利顯著下滑，管理層解釋因為早前曾發行股權；期內非控股權益利潤大幅增長5.07倍至5.28億元，股東應佔利潤有所下滑，反映集團與多個商業夥伴合作。於6月末，集團的土地儲備逾2200萬方米，貨值約3800億元，其中來自一線城市和重點二線城市佔87%，大灣區佔57%，貨值2500億元，而來自舊城改造佔14%，達300萬方米。上半年土地收購活動，新增土儲面積109萬方米，平均土地成本為每方米4934元。

展望下半年，管理層介紹可供出售貨值為830億元，涉及面積520萬方米；全年銷售高峰期會集中在9月和第4季度。

文：周燕芬

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