轉型顯效交最強半年報 恒大核心淨利550億負債率降三成

8月28日，中國恒大（03333-HK）發佈2018年度半年業績，多項核心指標繼續行業第一：核心利潤550.1億元（人民幣，下同），同比大增101.5%,淨利潤530億，同比大增129.3%，營業額3003.5億，同比大增59.8%，總資產17699億，淨資產3245億，均創行業有史以來最高紀錄。此外，恒大淨負債率較去年末下降超三成。

今年年初，許家印宣佈全面啟動“新恒大、新戰略、新藍圖”的戰略部署，要堅定不移地實施“規模+效益型”發展模式，以及低負債、低杠杆、低成本、高周轉的“三低一高”經營模式，保持規模適度增長，重點注重增長品質。“新恒大”亮相僅僅半年，便交出行業有史以來最佳半年業績，實現高品質增長，印證了新戰略的前瞻性和正確性。

半年報顯示，除了核心業務利潤和淨利潤大幅上漲，上半年恒大毛利率36.2%，實現毛利潤1088.6億，同比大增61.8%;淨利率17.7%，同比增5.4個百分點；核心利潤率18.3%，同比增3.8個百分點，各項利潤指標均創新高，繼續穩居行業“利潤王”。

據恒大總裁夏海鈞現場表示，盈利能力的持續提升，來自於超前的土地儲備戰略、強大的成本控制、產品附加值提升及提前償還永續債。半年報顯示，恒大土地儲備達3.05億平方米，土儲成本為1683元/平方米，龍頭房企中成本最低。公司採用統一規劃、統一招標、統一配送的標準化運營模式，有效控制成本，並大幅降低了銷售、管理、財務三大費用，上半年銷售管理費用率同比下降兩個百分點。此外，恒大大力打造精品產品，並連續三年實施無理由退房，不斷提升產品附加值，保證了毛利率及淨利率穩步上升。

上半年房地產市場持續調整，而恒大成為極少數業績逆市大增的房企，這也印證了許家印此前所說：“越是市場不好的時候，越能展現出恒大的功底”。

今年前七月，恒大銷售3448.4億，同比增長20%，業內預計其全年銷售將突破6000億。一系列增效益、控成本舉措加上持續強勁的銷售，將推動恒大利潤持續高增長。

在實現高利潤的同時，恒大高分紅回饋股東。根據此前公告，公司將分派2016年及2017年年度股息，總額達創紀錄的168億港元，每股份紅1.287港元，分紅回報率達5%。

中金預計，隨著恒大盈利能力持續提升，預計2018年及2019年年度股息將達2.33港元/股與2.95港元/股，相當於9.5%與12%的分紅回報率。市場預計恒大將恢復“年年分紅”的慣例，2018年的分紅預計在明年3月年報發佈後派發，投資者若在9月27日前購入恒大股票，短短半年內就可獲得近三年的兩次巨額分紅，分紅回報率高達15%。

據國際投行分析師測算，目前恒大市值3800億港元，市盈率僅為5.35，而萬科與碧桂園的市盈率分別為13.62與7.38。如果按7倍市盈率，恒大市值將達5213億港元，對應股價為40港元；如果按13倍市盈率，恒大市值將達9682億港元，對應股價75港元，這意味著恒大股價仍有巨大的上漲空間。

今年以來，面對房地產調控持續加碼以及緊縮的信貸環境，行業資金壓力凸顯，中小房企違約、跑路、倒閉等風險逐步暴露。恒大卻成功兌現降負債承諾，經營情況愈加穩健。

半年報顯示，恒大淨資產大增34%至3245億，位居中國民企第一。同時，有息借款大幅下降615億，“一增一降”推動淨負債率下降至127.3%，較去年同期大幅下降五成。瑞信與摩根士丹利均認為，恒大去杠杆表現令人滿意。

此外，恒大始終堅持“現金為王”策略。截至6月底，現金餘額達2579億，未使用銀行授信2010億，充沛的現金流為恒大穩健經營提供有力保證。

地產主業的高品質增長，為恒大佈局高科技產業提供強大的資本支援。4月，恒大與中科院達成全面合作，恒大計畫未來十年投入1000億，雙方共同拓展生命科學、航空航太、人工智慧、新能源等重點領域，首批6個合作專案已於近日正式簽約。6月，恒大宣佈入主美國新能源汽車公司法拉第未來，正式進軍電動汽車市場，恒大法拉第未來中國總部于本月掛牌成立，全面負責法拉第未來在中國的技術研發及所有生產經營管理。

根據許家印年初公佈的“新藍圖”：到2020年，恒大要實現總資產3萬億、年銷售8000億、年利稅超1500億、負債率下降到同行業中低水準、成為世界百強企業。從此次公佈的半年報來看，完成上述目標幾無懸念。而成功佈局高科技，有望成為恒大新一輪增長的催化劑，為公司打造百年老店增添更大底氣。

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