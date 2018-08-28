佳源國際控股(02768-HK) :料今年超額完成銷售目標 大股東或再注入資產

佳源國際控股(02768-HK) 中期業績表現理想，錄得純利9.73億元(人民幣，下同)，按年大升89.01%。收益按年升42.03%至41.3億元。期內合約銷售面積約71.9萬平方米，同比增54%。合約銷售73.57億元，同比升90%。主席沈天晴在中期業績發佈會上透露，今年首7個月合約銷售額達到90.09億元，已完成全年合約銷售目標69%，預料下半年還會繼續保持增長勢頭，有信心全年一定可以超額完成目標，但未有透露新的目標數字。

早前佳源國際獲大股東注入上海項目，沈天晴表示，希望逐步注入其私人資產到上市公司，與股東分享他的投資成果。除房地產項目外，其後也會慢慢涉及物業管理及其他產業。

貫徹「做大做強」的戰略目標，佳源國際上半年加強兼併收購力度。今年5月，集團進軍香港房地產市場，斥資逾26億港元購入資深投資者鄧成波旗下多項物業，包括屯門菁雋、新合里項目，並成立合資企業佳源升域發展有限公司，佳源持股70%，鄧成波持股30%。沈天晴認為，集團在香港上市，應該要有香港發展項目，讓香港市民體驗到集團在香港的樓盤，和市民共享開發成果。和香港公司合作能够少走弯路，獲得更好的收益。他透露，公司主要計劃在香港開發項目，收購重點將以大灣區項目為主，包括舊改及活化項目，亦不排除在長三角佈局。

去年佳源國際兩次進行配股集資，今年卻未見有相關動作，行政總裁卓曉楠指，不排除今年在適當時候再配股集資，具體則視乎市場情況而定。目前負債水平降至約84%，希望未來也可維持在100%以內。

文：敖璐斯

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