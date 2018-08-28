歐股盤中─基本資源類股走揚 泛歐 Stoxx 600漲0.13%

針對修訂北美自貿協定 (NAFTA) 一事，美國與墨西哥取得共識，激勵昨日美股收高；今 (28) 日歐股早盤，主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.13%。

台北時間週二晚間 6 點 03 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.13%，德國 DAX 指數上漲 0.24%，法國 CAC 40 指數上漲 0.23%，英國 FTSE 指數上漲 0.40%。

週二早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走揚，受惠於貿易衝突趨緩消息，基本資源類股表現亮眼，漲逾 1.2%。

礦業公司 Kaz Mineral、英美資源集團 (Anglo American)，股價皆上漲約 2.5%。

丹麥酒商 Royal Unibrew 第 2 季財報優於預期，股價大漲近 6%；丹麥商銀 Sydbank 上半年營收低於分析師預期，股價下跌逾 5%。

美國貿易代表辦公室聲明顯示，針對修訂 NAFTA 一事，美國與墨西哥取得共識；該協議稱，輸美汽車的零組件，於美、墨兩國生產的占比，將由 62.5% 提升至 75%。

此外，須有 40% 到 45% 的零件，是由時薪至少 16 美元的勞工生產。

在美、墨達成協議後，加拿大也將加入談判；美國總統川普揚言，如果加拿大不讓步，美國可能會自行和墨西哥，簽署雙邊協議。

美國亦對歐盟施壓，要求加快貿易磋商步調。

受上述消息激勵，週一美股收高，道瓊工業指數收漲 259.29 點 (1.01%)，至 26049.64 點；標普 500 指數收漲 22.05 點 (0.77%)，至 2896.74 點；那斯達克指數收漲 71.92 點 (0.91%)，至 8017.9 點。