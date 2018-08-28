歐股盤前─美墨NAFTA談判達共識 指數期貨漲跌互見

針對修訂北美自貿協定 (NAFTA) 一事，美國與墨西哥取得共識，激勵昨日美股收高；今 (28) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.03%。

台北時間週二下午 2 點 34 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.03%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.70%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.09%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.05%。

經濟數據方面，法國、義大利週二都將公布消費者信心數據。

美國貿易代表辦公室聲明顯示，針對修訂 NAFTA 一事，美國與墨西哥取得共識；該協議稱，輸美汽車的零組件，於美、墨兩國生產的占比，將由 62.5% 提升至 75%。

此外，須有 40% 到 45% 的零件，是由時薪至少 16 美元的勞工生產。

在美、墨達成協議後，加拿大也將加入談判；美國總統川普揚言，如果加拿大不讓步，美國可能會自行和墨西哥，簽署雙邊協議。

美國亦對歐盟施壓，要求加快貿易磋商步調。

受上述消息激勵，週一美股收高，道瓊工業指數收漲 259.29 點 (1.01%)，至 26049.64 點；標普 500 指數收漲 22.05 點 (0.77%)，至 2896.74 點；那斯達克指數收漲 71.92 點 (0.91%)，至 8017.9 點。