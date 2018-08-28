美墨NAFTA談判達共識提振風險偏好 美元指數逼近一個月低點

針對修訂北美自貿協定 (NAFTA) 一事，美國與墨西哥取得共識，提振市場風險偏好，今 (28) 日美元指數走跌，逼近 1 個月低點。

台北時間週二下午 4 點 28 分，CNBC 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌 0.07%，至 94.71。

美元指數跌至 94.71。(圖：翻攝自 CNBC)

在此同時，美元兌日圓漲 0.01%，至 111.09；美元兌墨西哥披索漲 0.13%，至 18.78。

美國貿易代表辦公室聲明顯示，針對修訂 NAFTA 一事，美國與墨西哥取得共識；該協議稱，輸美汽車的零組件，於美、墨兩國生產的占比，將由 62.5% 提升至 75%。

此外，須有 40% 到 45% 的零件，是由時薪至少 16 美元的勞工生產。

在美、墨達成協議後，加拿大也將加入談判；美國總統川普揚言，如果加拿大不讓步，美國可能會自行和墨西哥，簽署雙邊協議。

美國亦對歐盟施壓，要求加快貿易磋商步調。

根據路透社報導，德國商業銀行外匯策略師 Esther Reichelt 表示，美、墨談判結果顯示，美國總統川普避免再掀爭議，正盡力從這場貿易爭端大戲中，取得具建設性的成果。

週二亞洲早盤交易時段，美元指數一度跌至 94.68，為 8 月 2 日以來新低。

美銀美林外匯策略師 Shusuke Yamada 認為，貿易緊張局勢趨緩，往往對日圓的避險需求，造成不利影響。