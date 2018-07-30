〈聯亞法說〉Q2獲利低預期 純益季減19% EPS 1.62元低於預期

聯亞 (3081-TW) 今 (30) 日召開線上法說會，並公布第 2 季財報，第 2 季由於矽光客戶出貨減少、部分 GPON 產品遞延至 7 月出貨，導致毛利率降到 51.2%，稅後純益 1.46 億元，季減 19.34%、年增率持平，每股純益 1.62 元，獲利低於預期。

聯亞第 2 季營收為 5.03 億元，季減 12.99%、年增 4.94%，毛利率為 51.2%，稅後純益 1.46 億元，季減 19.34%，年增率持平，每股純益 1.62 元。累計上半年營收為 10.8 億元，年增 26.32%，毛利率為 53.1%，稅後純益為 3.27 億元，年增 40.34%，每股純益 3.26 元。

聯亞財務長楊吉裕指出，由於第 2 季矽光出貨減少、GPON 遞延至 7 月出貨等因素，導致毛利減少，獲利不如預期。如果 GPON 產品在第 3 季出貨維持目前水準，第 3 季毛利率有望恢復到第 1 季約 54.7% 的水準。

觀察聯亞產品別，第 2 季電信通訊營收回升，大約占單季營收 55 至 60%，數據通訊約占 30 至 35%，其他消費及工業應用部分約占 8 至 10%。

數據通訊主要為矽光產品，楊吉裕表示，聯亞主要客戶自 3 月起進行產品轉換，導致本季出貨減少，100G 產品已經在 6 月恢復正常生產，加上部分遞延出貨，預計第 3 季矽光營收將較第 2 季明顯成長，而 400G 產品目前正由客戶測試驗證中，有機會在第 3 季底、第 4 季初進行試產。

而電信通訊相關產品，2.5G 的 GPON 產品中雷射二極體 (LD) 占總營收約為 25%，出貨較第 1 季增加，上半年 GPON 出貨量已經回升到高峰期的五成以上，PD/PAD 產品占比為 20 至 22%，一半以上都為 10G 產品。