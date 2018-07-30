〈聯亞法說〉Q3中興變數消除 力拚營收、毛利率雙升

聯亞 (3081-TW) 今 (30) 日召開線上法說會，聯亞表示，日前中興停牌導致供應商轉換訂單，預估需要幾個月的時間恢復，第 2 季營運不如第 1 季，但市場需求沒有減緩，部分客戶也逐步恢復下單，只要 2.5G 電信通訊產品維持出貨量、矽光產品出貨回溫，第 3 季營收、毛利率有望回到第 1 季水準。

聯亞第 2 季營收為 5.03 億元，季減 12.99%、年增 4.94%，毛利率為 51.2%，稅後純益 1.46 億元，季減 19.34%，年增率持平，每股純益 1.62 元。營收及毛利率下滑，低於聯亞當初預估與第 1 季持平表現。

聯亞指出，目前在新品進度方面，2.5 G 二次磊晶已經有 4 到 5 個客戶正在進行驗證，預計年底會看到效應，數據通訊使用的 10G、25G 產品維持小量出貨，新規格 CWDM4 矽光產品則有望在明年 1、2 月貢獻產能，而 PSM4 規格產品需求則出現減緩現象。

聯亞矽光產品占第 2 季總營收約 30%，財務長楊吉裕表示，第 3 季能不能回到過去出貨動能，還需要觀察，因為中興事件導致供應商轉換，預估需要幾個月時間慢慢調整，未來矽光產品 400G 將是主力，而 3D 感測產品預計到第 4 季可貢獻單季營收 5%。

聯亞表示，毛利率下降主要還是跟出貨量減少有關，聯亞產品都是依照客戶需求客製化，不同產品組合不會降低毛利率，第 3 季期待矽光產品、GPON 出貨增加，能帶動營運、毛利率回升到第 1 季水準。

聯亞今年 3 月底啟用 6 台有機金屬汽相磊晶 MOCVD 機台，目前已有 25 台 MOCVD 機台，第 2 季資本支出約 2 億多元，大多是 2017 年購買設備的折舊費用，第 3 季將持續認列，新廠則預計 2019 年 4 月完工。

面對未來 5G 應用，楊吉裕指出，基地台相關產品歸類在公司的電信通訊營收裡，占總營收比重約 10% ，未來 5G 對雷射二極體 (LD) 需求將大幅成長，但 5G 基地台規格尚未明確制定，制定規格後需要半年以上時間認證，最快要到 2019 年下半年才有機會貢獻營收。