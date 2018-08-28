B站Q2收入大增盤後收漲 特斯拉Model3產量恐低於目標

財報速遞

· 搜房網將於今日盤前公布財報

· 宜人貸、諾亞財富將於今日盤後公布財報

· B 站第二季收入大漲 76%，盤後股價收漲 7.55%

華爾街見聞消息，嗶哩嗶哩第第二季每股虧損 0.26 元人民幣，去年同期每股虧損 3.56 人民幣。第第二季營收增長 76%，至 10.27 億元人民幣，預計第第三季營收 10-14 億元人民幣。凈虧損人民幣 7030 萬元，凈虧損 7%，而 2017 年同期凈虧損為人民幣 5040 萬元，凈虧損率為 9%。平均月活躍用戶 (MAU) 達到 8500 萬，行動 MAU 達到 7140 萬，分別比 2017 年同期增長 30% 和 39%。平均月付費用戶達到 300 萬，比 2017 年同期增長 177%。手機遊戲的平均月付費用戶達到 80 萬，比 2017 年同期增長 40%。

熱點新聞

· 比預期低 30%，特斯拉第三季 Model 3 產量恐大失所望

華爾街見聞消息，特斯拉預計 8 月底周產 Model 3 電動車 6000 輛。媒體稱，當前產量比此目標低逾 30%。若要達到特斯拉的第三季產量目標，9 月平均周產量要超過 5000 輛 Model 3，而第三季至今最高周產量為 4900 輛。

· 蘋果將推三款類似 iPhone X 的新機

全天候科技消息稱，蘋果今年將向三款新手機機型引入 iPhone X 的前劉海設計，新產品包括兩款專注運行速度和攝影機的高端 OLED 手機，以及一款 LCD 手機。屆時，新手機還將有更多可選擇的顏色和更大的屏幕。

· 滴滴成立 2 家公司，從事股權投資和基金管理

全天候科技消息，近日滴滴系兩家公司在廈門正式成立。企查查資訊顯示，8 月 13 日 ，滴滴 (廈門) 股權投資有限公司註冊成立，註冊資本為 1000 萬人民幣，滴滴出行創始人兼 CEO 程維持股 80%，滴滴 CTO 張博持股 20%。與此同時，滴滴 (廈門) 股權投資基金管理有限公司也登記在廈門市市場監督管理局，公司註冊資本為 1000 萬人民幣，法定代表人呂卓，監事為滴滴出行聯合創始人吳睿(2011 年與程維一起從阿里巴巴離職創業)。

· 亞馬遜進擊院線資產："流媒體 + 電影院" 的時機、模式可能性

36 氪據知情人士透露，亞馬遜正與其他競購者爭奪美國最大的藝術電影連鎖影院之一 Landmark Theatres。這家影院得到億萬富翁 Mark Cuban 和 Todd Wagner 的支持，且一直在與投資銀行家 Stephens Inc 就可能的出售進行合作。亞馬遜和 Landmark 都沒有對此消息做出任何評論。

· 小米、華為印度密集開店，印度本土品牌幾窒息

騰訊科技消息，中國手機廠商依靠高性價比手機的網路直銷，在印度首戰告捷，一共獲得了印度一半的手機市場市佔率。小米、華為等手機品牌，如今開始在印度城市和鄉村密集開店，這給印度本土品牌帶來了生存危機。目前印度的智慧型手機品牌正依靠農村地區剩下的市佔率苦苦生存，小米的鄉村開店計劃將會讓印度品牌進一步面臨窒息。

· Facebook 高管持續流失，傳播副總跳槽 Netflix

鳳凰網科技消息，Facebook 企業傳播負責人雷切爾 · 惠茨通將從公司離職，出任 Netflix 公關高管。約 1 年前，惠茨通從當時麻煩不斷的 Uber 跳槽來到 Facebook。在加盟 Uber 前，惠茨通曾在谷歌擔任傳播和公共政策副總裁。Facebook 證實了惠茨通將從公司離職的消息。

· 巴菲特首次進軍南亞 計劃投資印度版「支付寶」

華爾街見聞消息，印度媒體 Economic Times 周一報導稱，巴菲特執掌的伯克希爾公司（Berkshire Hathaway）證實他們計劃入股印度 One97 Communications 集團，該集團擁有印度最大行動支付公司 Paytm。報導援引知情人稱，伯克希爾計算購買 One97 公司 3%-4% 的原始股，對應的投資額將在 2.854 億美元 - 3.567 億美元之間。彭博社援引知情人稱，若這比投資確定，那將使 One97 的估值超過 100 億美元。

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