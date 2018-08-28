〈分析〉美墨達成貿易協議 墨股、匯為何淡然以對？

美國總統川普週一 (27 日) 宣布美國與墨西哥達成初步貿易協議，為取代北美自由貿易協定 (NAFTA) 鋪好了路，然而，墨西哥股市與匯市並沒因此消息而大漲，分析師認為，儘管這代表北美貿易緊張局勢降溫，但投資者不用過於興奮。

追蹤墨西哥股市的 iShares MSCI Mexico ETF (EWW-US) 週一上漲 2.01% 至 52.22 美元，美元兌墨西哥比索，週一盤中一度跌至 18.604 披索，根據 FactSet 數據，此為 8 月 9 日以來的最低水平。

iShares MSCI Mexico ETF 走勢

Oanda 的資深貨幣分析師 Alfonso Esparza 在報告中表示，「投資者將此協議解讀為，影響市場的貿易緊張局勢有所緩和。由於與墨西哥達成的協議，可能會使川普政府的態度更為溫和，風險偏好在本週因此開始走高」。

然而，ICE 美元指數在 28 日回升至 94.74，美元兌比索轉跌為升，上午 10 時許暫報 18.8170。

美元兌墨西哥比索走勢

分析師指出，墨西哥市場反應冷淡的部分原因如下：



1. 市場已預期美墨將達成協議

BBH 的新興市場外匯策略師 Win Thin 表示，美墨達成貿易協議的預期，已在市場中進行定價，而現在 NAFTA 的話題已脫離頭條，墨西哥比索將越來越難與其他新興市場貨幣脫鉤。

Thin 指出，由於比索的流動性，投資者經常將比索視為其餘新興市場貨幣的指標，而新興市場的貨幣仍未完全脫離困境，美國聯準會升息與美元走強的擔憂，持續拖累土耳其、南非、巴西和印度的新興市場資產。

2. 貿易協議非常複雜



美墨達成貿易協議還只是第一步，美國仍須與加拿大進行談判。此外，美國在中期選舉後，將產生新的國會，貿易協議需要經由國會批准。另一方面，國際金融協會 (IIF) 的經濟學家，在週一報告中寫道，協議修訂後，對墨西哥的經濟增長實質幫助有限。

3. 未解決的問題



Eurasia Group 的分析師 Carlos Petersen 指出，墨西哥將面臨政治風險，該國將在 12 月 1 日進行政府輪替，屆時，左派的 Andrés Manuel López Obrador 將取代溫和派總統 Enrique Peña Nieto。然而，Obrador 的政府支出計畫仍處於極高的不確定性。