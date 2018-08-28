【馮冠華專欄】估計恆指有力挑戰28550

8 月 28 日推介 - 中金（3908）、A 股 ETFs 及 金蝶（268）

1）上日港股市況總結：在人民幣上週五的強勢反彈及 A 股回勇（市傳社保基金入市）的帶動下，恆指週一高開高走，收報 28271 點，上升 599 點。大市成交額上升約 24% 至 957 億。滬深港通成交金額更大増約 66% 至 128 億；流向仍是淨流入，但金額只有 2 億。



板塊方面，升勢頗全面，以高貝塔板塊如教育、醫藥、澳門博彩、手機設備及汽車股表現較突出。中資券商、內銀及石油股也不惶多讓。表現較差的是煤炭股而已。人民幣敏感板塊如航空、紙業及內房也有支持。藍籌股 49 升 1 下跌。做空方面，佔大市成交回落至 13.2%，仍屬偏高水平。牛熊証街貨最新比重為 33:67，重貨區方面，熊証重貨區有兩個，一在 28300-28399，二在 28450-28549；牛証則無特別之重貨區，非常分散在 27250-27599。

簡評：接近 600 點的升幅而成交少於千億，雖說升勢全面，且在屠熊後能再上升，但觀乎業績奇差的手機雙雄瑞聲（2018）及舜宇（2382）也能大升，筆者直覺昨天升巿主要是平空盤帶動，能否持續，A 股走勢將是命脈。



上証指數昨天能以全日最高位收市，考慮到社保基金入市傳聞，養老基金如箭在弦，再加上週五的入摩第二階段，人民幣憂累紓緩及在港上市的中資券商股昨天的強勢，筆者的籌碼會押在 A 股短線再往上望。A 股 ETF 如南方及安碩 A50 (2822，2823），華夏滬深 300（3188）等也值得關注。在 A 股上升的主觀意願的推段下，一向被動的港股或會繼續受惠。內銀、內險和內房或是追捧對象。



中資券商股中，筆者仍偏好中金（3908），不單騰訊（700）是其股東，剛公佈的半年業績也大幅跑贏同業。另外，較進取的讀者也可留意一些早前被拋售的業績良好但高估值的公司，如長飛（6869）、金蝶（268）及華虹（1347）。回説大市，雖然昨天做空稍為收歛，但仍屬偏高水平；而最新牛熊街貨量比昨天更偏熊，即再挾空屠熊誘因仍強。恆指昨天超標完成筆者 28150 的預期，看看今天能否一口氣征服兩個熊証重貨區吧！

2）美股市況總結：美國和墨西哥週一達成雙邊貿易協議，刺激美股大升，標指和納指連續第二個交易日創歷史新高，納指更首度衝破 8000 點，道指重上 26000 點水平，是半年來首次。收巿道指報升 259 點或 1.01%，標指和納指則分別上升 0.77% 及 0.91%。美滙指數則跌 0.39%。紐約期油升 0.1%。十年期國債債息最新為 2.846%。港股 ADR 上升 170 點，相當於恆指 28441 點水平；當中，滙豐（5）、新地（16）及騰訊均漲逾 1%。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

康師傅（322）- 公佈截至今年 6 月底止半年業績，其內盈利 13.06 億元（人民幣．下同），較上年同期之 7 億元按年增 86.6%；每股基本盈利 23.26 分，不派息。期內收入 309.96 億元，按年增 8.5%；毛利率 31.23%，按年增 2.13 個百分點。

眾安在綫（6060）- 公佈截至今年 6 月底止半年業績，期內虧損擴大至 6.56 億元（人民幣．下同），上年同期為蝕 2.87 億元。每股基本虧損 0.45 元，不派中期息。

了解更多港股資訊動態，請見香港鉅亨證券：www.anuesec.com