【馮冠華專欄】人民幣升美滙跌，恆指勢挾空再挑戰28000

8 月 27 日推介 - 禹州地產（1628）

1）上週五港股市況總結 ：在人民幣轉弱及友邦（1299）業績遜預期下，恆指反覆偏軟。指數在低開約二百點後曾在下午轉跌為升（受 A 股帶動），但最終收報 27671 點，下跌 119 點並錄 2 連跌。大市成交額降至 769 億，為 8 月新低。滬深港通成交金額下跌約 5% 至 77 億；但流向轉為淨流入，金額只有 5 億。板塊方面，石油及醫藥股表現較好，手機設備及軟件股則有沽壓。藍籌股 18 升 31 跌 1 持平。



做空方面，佔大市成交再創今年新高，高達 15.9%。牛熊証街貨最新比重為 41:59，重貨區方面，熊証重貨區在 28100-28149，牛証重貨區在 27500-27549。另外，在週五晚上約七時，人行公佈已重啟逆周期因子作為人幣中間價定價機制，在岸及離岸人民幣在消息公佈前後均大漲逾 1%。

簡評：四連升後二連跌，成交大幅減少而做空颷升，看空似是市場主流；但做空是雙刃刀，人行在收巿後再度出招令人民幣急彈，再加上聯準局主席鮑爾的偏鴿言論，從 ADR 和夜期的大浱，估計恆指今天勢必高開，在可能挾空下有權挑戰 28000 點。



由於牛熊街貨比例極偏熊，筆者覺得指數甚至有機會殺上熊証重貨區頂部的 28150 後再整固。人民幣敏感股如內航、紙業甚至內房應有追捧。從人行一週內三度出招看，人民幣走貶（破 7）短期內應不會發生，所以這些股份如不是大裂口高開，筆者是覺得有短線投機