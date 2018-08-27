華映於智慧顯示展展出5.7吋、6吋及6.3吋19

華映 (2475) 以智慧車載顯示面板、全螢幕智慧型手機面板、創新綠色材料開發等應用主題參加 2018 智慧顯示與觸控展，將展出 5.7 吋、6 吋及 6.3 吋等三款 19:9 比例全螢幕智慧型手機面板，結合內嵌式觸控技術與瀏海、美人尖及 L 等異形切割方案的面板。車聯網時代的來臨，行車資訊、影音系統的快速發展，新款車輛的中控台、儀表板等車內裝置持續加入許多人機介面技術，在行車安全性的設計方面，華映開發 Touch Control Knob 技術，把實體旋鈕與車用面板做整合，使用者可直接以觸控旋鈕於中控台操作，避免駕駛人於行車當中移動視線，安全地駕駛。



顯示效果的提升上，華映開發 12.3 吋 Mini LED 背光技術產品，透過 Mini LED 直下式背光搭配區域背光控制技術 (Local Dimming)，達到高動態對比的顯示畫面，可提供駕駛人清晰辨識的行車資訊，同時把內嵌式觸控(Touch-in-Cell, TiC) 技術設計至中控台顯示器，搭配 TDDI(Touch Display DriverIntegrated)強化觸控面板設計架構，提供客戶內裝設計更高的彈性。



量子點技術為下世代顯示器重要的技術，華映側重開發無鎘量子點材料，以符合未來環保規範，目前已成功開發出紅、綠、藍等無鎘量子點材料，進一步開發 QLED (Quantum dot LED) 顯示器的相關製程，精進綠色顯示技術。