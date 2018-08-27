至興看下半年表現將優於上半年 將打新南向牌

汽車零組件廠至興 (4535-TW) 今 (27) 日在櫃買中心召開業績發表會，儘管今年上半年合併營收僅持平，又因毛利下滑導致獲利年減 18.24%，不過，總經理吳宗明表示，下半年應不比上半年差，內部將東南亞市場視為主要成長主力，除了越南，正積極往泰國、菲律賓和馬來西亞等地開展新市場，力拚擴大東南亞布局，目標 2025 年合併營收突破 50 億元。

至興上半年合併營收 15.51 億元，年增 0.04%，營業毛利 2.7 億元，年減 11.2%，毛利率 17.44%，年減 2.21 個百分點，稅後純益 9481 萬元，年減 18.25%，每股純益 (EPS)1.25 元。

至興目前在台灣擁有三大廠，中國有蘇州昶興廠、越南則有河內廠，主要生產精沖零件；汽車營收占比 49%，機車則占 47%；汽車零組件中除汽車座椅為 Tier1 之外，其餘均為 Tier2、Tier3 供應商。

觀察產品類別，沖壓件占總營收比重 35.17%、碟剎盤占 20.14%，機車和汽車座椅為 15.97%，而座椅調角器占 22.8%，至興說明，上半年座椅調角器達 3.54 億元，年增 7% 是營收主要成長動能。

上半年至興台灣銷售占營收比重 33.15%，中國占 14.83%，業績均較去年同期衰退，又以中國衰退 6.42% 最多，主要是因中國銷售面臨下游調整精沖件庫存，使銷量未達損平點壓低整體毛利率；至於東南亞市場已占 27.71%。

吳宗明看好未來在東南亞的發展，不過，基於越南市場趨於飽和，而「東南亞市場相較中國正向」，因此，要積極向泰國、菲律賓和馬來西亞開展業務，近期已開始開拓汽車座椅銷售，預料將成為明後年成長來源。

另外，對於美中貿易戰，至興強調，產品主要是從台灣外銷到美國，因此貿易戰目前看來沒有什麼影響。