8月消費者信心終結連4跌 投資股票指標轉升且上揚最多

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 8 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 82.56 點，較上月上升 0.18 點，終結連 4 跌，本次調查中僅「耐久性財貨時機」1 項指標下降，其他 5 項指標均上升，又以「投資股票時機」上升最多，也結束連 4 跌走勢。

台經中心指出，本次調查上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，結果為 93.70 點，較上月上升 0.40 點。

其次分別為「未來半年國內物價水準」44.40 點，月升 0.35 點，不過，本月調查為連續 6 個月低於 50 點；「未來半年國內就業機會」100.90 點，月升 0.30 點；「未來半年國內經濟景氣」80.70 點，較上個月上升 0.10 點，終結連續 4 個月下降。

上升幅度最小的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果為 85.90 點，僅較上月上升 0.05 點。

唯一下降的指標為「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查為 89.75 點，較上月下降 0.15 點。

若從絕對水準來看，僅有「未來半年國內就業機會」為樂觀指標。

另外，在「目前健康狀況」指標，本月調查結果為 134.35 點，較上月下降 0.25 點，顯示民眾對自己健康看法呈現樂觀。「預期健康狀況」指標，本月調查結果為 107.75 點，較上月下降 0.40 點，呈現樂觀。