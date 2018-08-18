11個月新低！美國8月密歇根大學消費者信心指數遠遜預期

美國 8 月密歇根大學消費者信心指數初值為 95.3，不但遠低於預期值 98 和 7 月終值 97.9，而且創去年 9 月以來新低，今年第二低點是 1 月的 95.7。

華爾街見聞注意到，自今年 3 月升破 100.00 創 2004 年 1 月以來新高後，密歇根大學消費者信心指數就在 98.0 左右徘徊，8 月初值環比下降 2.7%，是今年 2 月以來首次跌破 96.0。

從分項數據看，8 月消費者信心指數初值銳減主要源於，反映消費者對自身財務狀況評估的消費者現況指數明顯下滑。8 月消費者現況指數初值為 107.8，較 7 月環比下降 5.8%，7 月為 114.4。

密歇根大學消費者調查的首席經濟學家 Richard Curtin 點評稱，8 月消費者信心總體下滑主要受低收入家庭信心影響，指數疲軟體現了消費者評估認為購買環境、主要是市場價格對自己不利。消費者對大宗家庭耐用品的購買環境評估水平創近四年新低，對家庭耐用品定價的評估為將近十年來最不利。對買車和買房的評估環境分別為過去四年和十年來同期最差。

反映消費者對未來一年狀況評估的 8 月密歇根大學消費者預期指數初值為 87.3，持平 7 月，高於 6 月所創的五個月最低水平：86.3。

調查報告還顯示，聯準會高度關注的調查類通膨數據——消費者對一年和五年內通膨預期和 7 月相差不大。

8 月密歇根大學一年通膨預期初值為 2.9，持平 7 月。8 月密歇根大學五年通膨預期初值為 2.5，略高於 7 月的 2.4。

『新聞來源／華爾街見聞』