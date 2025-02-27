2月消費者信心止跌略升0.05點 但投資股票信心創10個月低點
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-27 11:30
中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 2 月消費者信心指數 (CCI) 為 72.59 點，較上月略上升 0.05 點，中止連 4 跌。本次調查的 6 項指標中，有 4 項上升，不過，2 項指標包括物價和投資股票信心均下滑，反映美國總統川普上任對市場和通膨造成的不確定性，投資股票信心更創去年 5 月以來低。
台經中心指出，本月上升幅度最多的指標為「未來半年國內經濟景氣」，調查為 87.41 點，月增 0.57 點，其次為「未來半年購買耐久性財」102.79 點，月增 0.3 點，「未來半年就業機會」為 75.78 點，月增 0.17 點。
而上升幅度最少的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，調查為 82.63 點，月增 0.09 點。
此次調查中，下降幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，調查為 36.46 點，月減 0.79 點，而「未來半年投資股票時機」50.48 點，也下滑 0.05 點。
從絕對水準來看，六項指標有五項偏悲觀，僅「購買耐久性財貨」呈樂觀。
另外，「購買房地產時機」指標中，本月調查結果為 100.28 點，月升 0.31 點，但仍是 2020 年 8 月以來的次低，僅高於去年 12 月，顯示房市買氣趨於觀望。
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