2月消費者信心止跌略升0.05點 但投資股票信心創10個月低點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 2 月消費者信心指數 (CCI) 為 72.59 點，較上月略上升 0.05 點，中止連 4 跌。本次調查的 6 項指標中，有 4 項上升，不過，2 項指標包括物價和投資股票信心均下滑，反映美國總統川普上任對市場和通膨造成的不確定性，投資股票信心更創去年 5 月以來低。