元太電子紙貨架標籤業務樂觀 外資重申買進

元太 (8069-TW) 法說會釋出下半年營收將優於上半年，毛利率也將回升，最新外資報告看好元太電子紙貨架標籤 (ESL) 業務成長，加上其他非電子書閱讀器等新應用業績成長，亞系外資重申買進評等，目標價 51 元，歐系外資反應毛利率表現較佳，調高元太今年到後年每股純益預估，調幅 1-2%，重申優於大盤表現，目標價 52 元。

歐系外資認為，元太 ESL 今年出貨將超過電子書閱器，對 ESL 後續成長力道樂觀，在非電子閱讀器業績成長下，看好下半年的表現；歐系外資指出，元太第 2 季每股純益 0.77 元，表現優於原先的預估，全年營運目標不變，下半年銷售將較上半年成長 34%，較去年同期成長 5%。

歐系外資表示，元太全年毛利率預估維持去年 41% 水準，預估下半年毛利將達 43-44%，較上半年 38% 優，重申優於大盤表現評等，目標價 52 元。

亞系外資指出，對元太今年營運目標不變，預估 2018-2020 年每股純益年複合成長率 27%，對 ESL 業務持樂觀看法，重申買進評等，目標價 51 元。

元太在法說會指出，下半年電子書出貨將優於上半年，全年則小幅衰退，電子紙貨架標籤、電子紙筆記本、電子紙數位看板等新應用出貨持續成長，預估全年營收約與去年持平，下半年受惠於成本控管及產品組組合優化，將拉升毛利率到水準以上，預估今年毛利率可望超過去年 41.3% 水準。

元太第 2 季營收 36.11 億元，毛利率 37.66%，營業虧損 0.53 億元，營益率 - 1.48%，業外收入 12.46 億元，稅後純益 8.61 億元，每股純益 0.77 元；累計上半年營收 65.09 億元，毛利率 37.93%，營業虧損 3.17 億元，營益率 - 4.87%，業外收入 16.28 億元，稅後純益 9.02 億元，每股純益 0.8 元。

元太上周五收 33.8 元，跌幅 0.87%，周線連 4 黑，近 1 個月跌幅 17.56%，今 (27) 日股價反彈開高，盤中漲幅 4.88%，重回 5 日線之上。