Fed鮑威爾暗示升息不用加快 惟非全然鴿派

美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾在 8 月 24 日的 Jackson Hole 中央銀行年會中發表演說，演說中所釋放的訊息都相當一致，元大寶華綜合經濟研究院今 (27) 日對此評析，鮑威爾表示目前美國經濟沒有過熱的風險，暗示升息的速度不用加快，但要留意的是，從他以「盡一切努力」去確保通膨預期不會失控的言論可發現，鮑威爾也非全然鴿派。

元大寶華指出，在這次的演說中，鮑威爾相當推崇前 Fed 主席葛林斯班的貨幣政策管理方式，也就是風險控制的風格，這讓市場偏鴿派去解讀，但仍要留意其強調「盡一切努力 (whatever it takes)」去確保通膨預期不會失控，代表非完全的鴿派。

另一方面，鮑威爾對其演說作出總結，認為目前 Fed「漸進」升息的做法，是在升息過快以及過慢兩大風險中取得一個平衡點，主要是因儘管目前失業率低於 Fed 的自然失業率，但畢竟自然失業率的估計充滿不確定性，因此保守一點的策略比較適宜。

整體來說，元大寶華認為，鮑威爾的演說傳達一個很清楚的訊息─當失業率低於 Fed 會判斷的自然失業率時，理應持續升息，但畢竟 Fed 對於自然失業率的估計充滿相當大的不確定性，因此維持現在「漸進」升息的做法，也就是每 3 個月升息一次，直到發現有明確證據證明通膨預期偏離 Fed 目標時，才加快或扭轉政策。