中國先鋒醫藥(01345-HK)附屬認購Paragon股份

中國先鋒醫藥(01345-HK)公布，8月26日，該公司全資附屬公司Pioneer Australia及該公司與Paragon訂立認購協議，據此，Pioneer Australia同意認購，而Paragon同意按認購價每股認購股份0.91澳元分兩批發行合共50,418,386股認購股份，相當於認購事項完成後Paragon已發行股份總數的15%(待澳大利亞證券交易所批准認購股份的報價後，可根據於配發前支付的股息進行調整。

就第一批股份而言，認購價為每股0.91澳元。就第二批股份而言，認購價為每股0.91澳元減去第二結算日前Paragon所宣派或派付的任何每股股息。按認購價每股認購股份0.91澳元計算，認購第一批股份的總代價為1500萬澳元，Pioneer Australia須於第一結算日中午十二時正前支付。按認購價每股認購股份0.91澳元計算，認購第二批股份的總代價為3088萬澳元，Pioneer Australia須於第二結算日中午十二時正前支付。

該集團有意開拓於澳洲及新西蘭銷售其產品以及於中國透過Paragon業務網絡分銷Paragon或其他供應商若干產品的若干機遇。

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