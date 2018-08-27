利嘉閣：二手苦陷牛皮拉鋸戰 短期難有曙光

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，外圍環境因素動盪不斷，貿易戰愈見惡化，不利於整體樓市發展。然而，由於新盤市場價位回落，吸引部份資金流入避險，不惜大手掃貨。但二手業主減價意慾仍舊低下，以致交投量偏低。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在剛過去的周末日(8月25日至8月26日)十大指標屋苑錄得3宗二手買賣個案，較上周末(8月18日至8月19日)的1宗，雖然表現較上周理想，增加了2宗，惟十大指標屋苑周末交投已連續十周於個位數字徘徊。

廖偉強指出，受制於辣稅影響，發展商推盤節奏加快，定價回落。新盤市場在入場價位相宜，以及具有林林總總的按揭優惠下，不論對於上車、換樓甚或投資者均極具吸引力，售樓現場人頭湧湧，大手買家屢見不鮮；同時二手業主叫價硬淨，議價幅度低，導致成交量終日停留於單位數，難免突顯整個二手市場的相形失色，苦陷牛皮拉鋸戰。於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，本周三區均各自錄得1宗成交，而港島區更是自八月上旬錄得1宗成交以來，終破長達2周的悶局，再度錄得成交。若以屋苑劃分，康怡花園、美孚新村以及沙田第一城錄得1宗成交，而陷於銷情熾熱的新盤，一直狀態大勇的嘉湖山莊，本周市況欠理想，連帶太古城、杏花村、黃埔花園、麗港城、新都城及映灣園，雙雙錄得零交投。

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