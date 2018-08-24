中航科工中期業績小幅增長 航電業務成亮點

航空工業是一個龐大的體系，是衡量一個國家科學技術、經濟能力、工業化水準和國防實力的重要標誌。作為香港市場唯一一家航空高科技製造企業，中航科工(02357-HK)為軍工板塊的巨無霸。

但從中航科工8月24日發佈的中期業績報告看，其業績表現失去了巨無霸的風采。

營收微增 航電業務吸睛

中航科工主要從事航空產品業務，為國內外客戶提供直升機、教練機、通用飛機、支線飛機。主要產品有直–8、直–9等系列(含AC系列)直升機；L15、K8和CJ-6(PT-6)等系列教練機；運–12系列多用途飛機；與空客直升機合作生產的EC-120型直升機等。

中航科工母公司是中國航空工業集團，公司旗下控股四家子公司在A股市場上市，分別是中直股份、洪都航空、中航光電和中航電子。

中績報顯示，中航科工於2018年上半年實現收入144.5億元(人民幣，下同)，同比小幅增長3.58%，扭轉了上年同期收入下滑10%的趨勢。淨利潤方面，於期內實現淨利潤5.98億元，同比增長了8.33%。

公司主營業務有三大類：航空整機(直升機、教練機、通用飛機)、航空零部件(航電系統、光電系統、機電系統)、航空工程服務(設計諮詢工程建設)。

其中航空零部件板塊是公司的核心業務，占集團2018年上半年全部收入的51.67%，業績一直穩定在較高的水準，產品的市占率在國內及國際市場都排名前列。於期內收入74.66億元，同比增長8.96%，主要得益於航電業務收入的增長。

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在航電業務中，中航科工旗下控股子公司中航電子於2017年飛機製造業 (航電) 的收入占其總收入的82.9%。為加快航電產業專業化發展，有利於中航電子民機產業，中航電子實控人6月8日將中航機電系統有限公司及中航航空電子系統有限責任公司的整合。

估值偏低 業績發展前景可期

中航科工目前股價僅為4.65港元，市盈率為18.973倍，在港股市場的科技股里相對偏低。

此外，2017年，中國軍費支出1517億美元，美國軍費支出5827億美元，接近中國的4倍。從多年來的排行榜上看，中國軍費一直保持在GDP2%以下，而美、英、俄等大國則是保持在2%到4%之間，日本是1%。從人均軍費支出來看，中國軍費更是距離世界發達國家還有很大距離，相當於美國的1/20，在世界主要軍事強國中的排名最低。

再對比一下中美2017年GDP，2017年美國GDP為193621.3億美元，中國GDP為122427.76億美元，美國是中國的1.58倍。

對比了軍費支出、人均軍費及中美GDP對比，中國此後的軍費支出仍有較大的空間。中航科工將會在國家軍費支出增長受益。

中航科工雖然資產規模相對國際軍工企業小，但是資產負債率很低，於2018年6月30日的資本負債率僅為15.27%。資金充沛，加上多年的技術累積及較為全面的產品體系。相信中航科工將迎來新的業績增長點。

作者：覃漢計

編輯：黎璐璐

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