去年底中國收費公路債務余額持續上升 同比增8.8%至5.28萬億--交運部

路透北京8月24日 - 中國交通運輸部網站周五稱，受高速公路裏程增加和投資總額擴大影響，2017年底收費公路債務余額持續上升至52,843.5億元人民幣，比上年末凈增4,288.8億元，增長8.8%。與此同時，去年全國收費公路通行費收支缺口為4,026.5億元人民幣，比上年減少116.8億元，下降2.8%，收支缺口依然較大。

交通運輸部網站刊登對“2017年全國收費公路統計公報”的解讀並稱，新增債務余額主要是新通車收費公路建設投資中舉借的銀行貸款和其他債務本金，以及為養護工程、改擴建工程、運營管理等支出舉借的新債。

其中，高速公路債務余額凈增4,232.4億元，一級公路凈增272.4億元，二級公路凈減少333.1億元，獨立橋梁隧道凈增117.1億元。

公報顯示，2017年全國收費公路新增項目中75%以上為高速公路項目。由於新增高速公路造價遠高於到期及撤銷收費的一二級公路，導致收費公路累計建設投資總額和舉借債務本金規模進一步擴大。

2017年末全國收費公路累計建設投資總額82,343.9億元，比上年末凈增6,486.4億元，增長8.6%。其中舉借銀行貸款本金和其他債務本金凈增4,390.5億元，增長8.4%。

根據2017年全國收費公路統計公報顯示：截至2017年末，全國收費公路裏程比上年末凈減少7,356公裏；主線收費站1,338個，比上年末凈減少237個。全國公路總裏程達到477.35萬公裏，是1984年末的5.2倍。其中，高速公路13.65萬公裏，裏程規模居世界第一。

截至去年末，北京、天津、遼寧、上海、江西、重慶等六省市已全部取消普通公路收費。福建、湖南、寧夏等省區僅剩個別經營性收費普通公路項目。

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