【富蘭克林】觀望美中貿易協商變化 台股反彈待放量

24 日台股開平走低，維持 10,800 點上下震盪，雖光學指標震盪收紅，但主要權值僅塑化、金融有零星表現，未能延續反彈力道，盤面上量縮整理的被動元件族群漲幅明顯，近期表現較佳的紡織、鋼鐵等傳產類股則出現調節賣壓，終場加權指數下跌 53 點收 10,809 點，成交量僅 962 億元。

富蘭克林華美投信表示，加權指數在 13 日長黑 K 線摜破均線支撐後，持續於年線附近整理，近期缺乏主流類股帶領，多方集中於傳產族群操作也難發揮如電子股的領漲力道，反彈站回年線仍偏弱勢，加上全球局勢存有變數，資金續偏觀望，連續三個交易日成交量不足千億，量能明顯不足。不過今年四度回測年線均獲反彈，顯見台股下檔支撐力道，未來國際市場若無利空衝擊，站穩年線乃至於收復上方套牢區依舊可期待。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，美國針對中國 2,000 億美元商品加徵關稅進行聽證會，由於涉及範圍廣大，特別是電子產品多受牽連，市場觀望氣氛濃厚，現階段策略宜偏保守，留意低波動、現金殖利率高的類股。中國環保政策趨嚴，供給受到壓抑有利原物料走升，水泥、鋼鐵族群相對有撐；紡織股可挑選美中貿易協商期間，受惠於轉單效應的廠商；塑化廠低價原料庫存有利差優勢，報價反映上游原物料上漲，整體獲利持續改善。

周書玄指出，電子股旺季仍看蘋概股表現，不過其中有些許雜音，市場或認為行情已提前反應，指標之一的光學權值修正至年線以下，蘋果壓低成本，零組件價格調整又將使供應鏈獲利承受壓力；而智慧型手機市場趨於飽和，換機需求有待觀察，蘋果新產品又集中於下半年推出，市場購買力也是變數，相關個股布局仍應謹慎。

至於日成交值持續領銜的被動元件族群，周書玄認為股價與財報表現的矛盾主要來自籌碼面，股價經過大幅回檔修正後，止穩彈升空間值得觀察。整體來看，漲價型類股產業結構要短時間反轉並不容易，日廠轉單效應持續，9 月產品漲價機率仍高，被動元件指標股回穩後，有機會帶動漲價型類股的估值向上。

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