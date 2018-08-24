【富蘭克林】高收益債抗震力足 8月以來資金持續進駐

◆基本面佳且受市場干擾程度低 具核心收息資產布局價值

全球貿易關係緊張，為降低匯率變動與特定區域事件干擾，市場轉向偏好具抗震力、殖利率逾 6% 顯收息價值的高收益債，7 月 26 日以來資金淨流入高收益債券型基金約 9 億美元 (註 1)，持有信心十足。富蘭克林華美投信表示，考量貿易戰後續不確定性仍舊存在，美元資產相對衝擊較小，建議可適時透過全球高收益債券基金布局美國高收益債，建立核心收息部位對抗市場波動。

富蘭克林華美全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人謝佳伶指出，觀察目前各主要資產，全球高收益債殖利率 6.2%(見圖) 具吸引力，近期波動度 2.7%(註 2) 亦相對優於其他債種。第 2 季起全球面臨美中貿易協商變數，市場波動加劇，投資人轉向注意基本面佳，且為美元資產的美國高收益債。近期美國高收益債資金流向變化趨於穩定 (註 3)，且美中貿易談判進展存有變數，調節趨勢不易於短時間內出現反轉，在資金推升走勢下，有機會吸引更多資金流入，形成正面循環。

謝佳伶分析，美國高收益債受匯率波動與區域金融事件影響性低，單一產業要影響整體表現不易，抗波動性質適合做為核心部位。現階段美國經濟動能展望佳，美國高收益債發債企業現金比重高，未過度積極增加資本支出，槓桿倍數、利息保障倍數良好，最重要的違約率也低於過去 25 年平均，年初至今回復率 47% 則優於歷史平均 (註 4)，整體處於健康狀態。

富蘭克林華美投信表示，中長期原油供需缺口持續，近期不易出現原油價格滑落進而影響整體美國高收益債表現的情形，美國高收益債相對抵抗波動，資金流向穩定顯示市場持有信心，建議藉由美高收占比高的全球高收益債券基金布局。富蘭克林華美全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）目前配置美高收債占比逾 7 成，並側重 BB 級債券以控制風險 (註 5)，兼顧報酬與控管風險的雙重目標，適合據此建立中長期核心收息資產，追求收益機會。





[註 1] 資料來源：EPFR，美銀美林證券，2018/8/16。

[註 2] 資料來源：Bloomberg，2018/8/7，當地貨幣計價。

[註 3] 資料來源：美銀美林證券，2018/8/16。

[註 4] 資料來源：JP Morgan，2018/7。

[註 5] 資料來源：富蘭克林華美投信，基金產業配置比重截至 2018/7/31，含現金比重。

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