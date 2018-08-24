【富蘭克林】貿易衝突現轉機、政策微調有利基，看好下半年中國市場表現

美中貿易代表重啟談判，投資人對於貿易衝突降溫與來自政策面支持的期待，帶動中國市場在歷經先前疲弱表現後反彈。

富蘭克林證券投顧表示，此次美中雙方中間層級的會談達成實質性協議的機率較低，預期美中貿易攻防預期仍將維持較長一段時間，政策訊息將持續影響市場，但評估雙方最後透過協商達成解決方案仍是基本情境，著眼中國現階段經濟與企業獲利動能均優於 2015 年，但股市評價甚至低於當年，在基本面與評價面優勢搭配政策微調鬆綁趨勢下，看好下半年度中國股市表現，建議採取分批加碼策略佈局。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人周國剛表示，觀察中國七月銀行新增貸款仍處於較高水準，尤其企業貸款放量與居民中長期貸款平穩，顯示中國人行於貨幣與信貸政策寬鬆微調效果正逐步顯現，雖然表外融資規模收縮仍抑制整體社會融資規模，但表外融資收縮的速度已有所放緩，尤其七月下旬中國資管新規配套細則推出、放鬆非標投資限制等舉措，預期將有助於降低實體再融資壓力。

周國剛進一步表示，七月工業生產、零售銷售、年至今固定資產投資等數據均遜於預期，相較信貸數據，實體經濟數據仍偏弱，反應貨幣政策的傳導效應明顯較快，預期下半年政府財政政策將會更加積極，基礎建設投資也有望觸底反彈。近期除了人行進行政策微調之外，官方在放緩金融去槓桿步調與擴大財政政策亦進行微調放鬆，評估來自政策面的支持有助修復市場的悲觀預期並緩衝可能的經濟下行壓力。

富蘭克林坦伯頓大中華基金佈局側重科技與金融類股，著眼大中華區科技產業發展日新月異，並透過新產品與服務改變大眾生活模式，看好中國網路巨擘與台灣半導體產業龍頭，官方穩定經濟與擴大內需對銀行信貸依賴度提升，行業景氣度有望回升，看好資產品質較佳、獲利能力較具優勢的大型銀行股。此外基金加碼消費與商品類股，主要為中產階級崛起消費實力茁壯，對於消費物品與服務的需求隨之升級，看好汽車、民生用品與食品零售業者，而經濟高速發展後，隨生活品質提升，環保概念也躍升官方施政重點項目，看好能源原物料整併有利龍頭產業。

新興市場基金警語：

新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。